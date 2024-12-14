الخليج اليوم .. السعودية تستحوذ على حصة في أصول مهمة في المملكة المتحدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة تقارب 15 % في شركة "أف جي بي توبكو"، الشركة القابضة لمطار هيثرو، وفقا لبيان نشره الصندوق السعودي.

وتم شراء الحصة من شركة "فيروفيال أس أي" ومن مساهمين آخرين في "أف جي بي توبكو".

وقال نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة تركي النويصر: "يسر صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار في مطار هيثرو، الذي يعتبر أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة ومطارا عالمي المستوى".

وأضاف "نثق بأهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري، ونتطلع إلى دعم إدارة هيثرو، الذي يعتبر بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية".

ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة من خلال الشراكة الطويلة المدى ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.

المصدر: الاقتصادية