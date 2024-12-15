عمرو وهبة يكشف لأول مرة تفاصيل مرض نجله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - بعد مرور أكثر من 15 يوماً على إعلان الفنان عمرو وهبة عن مرض نجله، تحدث لأول مرة عن تفاصيل وعكته الصحية، وطالب بالدعاء له.

مرض نجل عمرو وهبة

عمرو وهبه يتحدث عن مرض نجله الصورة عبر ستوري من حسابه على إنستغرام

كتب عمرو وهبة عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام توضيحاً عن حالة نجله الصحية قائلاً: "شكراً لكل حد عارف إن يحيى تعبان وسأل أو اتكلم أو كتب كومنت واتصل، بعتذر اني مش بعرف ومش هاعرف ارد على كل الناس عشان بقالي شهر تقريباً بحكي كل يوم كذا مرة للناس والأهل والدكاتره والصحاب، وعامة احنا لسه معرفناش بالضبط إيه المشكلة ولا علاجها".

وتابع: "اللي عارفينه بس، إن مشكلة في المناعة حصلت له بسبب الكوفيد، شكراً لأي حد مهتم، أنا عارف وحاسس والله، ومن الناحية الطبية، معنا دكاترة محترمة ومهتمة وعاملين اللي عليهم وزيادة، فموضوع ترشيح الدكاترة مشكور طبعا، بس دي مرحلة عديناها، وهي بس حاجة بتاخد وقت في التشخيص، ونتمنى طبعاً مايطلعش في حاجة أصلاً، وربنا يلطف ويخف وخلاص ومش عايز اعرف ده ايه، شكرا لاهتمام اللي كانو عارفين واهتموا".

يُذكر أن عمرو وهبة أعلن في بداية ديسمبر الجاري عن تعرض ابنه لأزمة صحية مفاجئة، ونشر صورة تجمعه بنجله وهو يضع كانيولا في يده معلقاً: "المستقبل الجيد أحياناً يحتاج لذكريات سيئة"، وذكر حينها أنه يتواجد برفقة نجله في المستشفى منذ 15 يوماً بسبب أزمته الصحية.

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آخر أعمال عمرو وهبة

يشارك عمرو وهبة في بطولة مسلسل "رقم سري"، وتدور أحداثه حول فتاة في منتصف الثلاثينيات تُدعى ندى عشماوي، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط حسين محمود التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أحد أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، نادين، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

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