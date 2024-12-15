من بينهم داليا مبارك.. النجوم يتألقون في حفل ساوند ستورم بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:59 مساءً - وسط حضور جماهيري كبير، تألق عدد من نجوم ونجمات عالم الغناء والطرب في حفل ساوند ستورم ضمن مهرجان ميدل بيست، الذي أُقيم في الرياض، حيث قدم هؤلاء النجوم عروضاً مميزة ورائعة.

وتُقام النسخة الخامسة من حفلات ساوند ستورم 2024 ضمن مهرجان ميدل بيست الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2024، حيث يشارك في الحدث أكثر من 200 فنان عالمي، على رأسهم النجم العالمي إيمينيم الذي يشارك للمرة الأولى في هذه الحفلات، إضافة إلى مشاركة غير مسبوقة لباقة من أبرز النجوم.

ومن خلال السطور التالية، سوف نتعرف إلى أبرز النجوم الذين أطربوا الجمهور بصوتهم العذب خلال هذا الحفل.

داليا مبارك.. تأثر الحضور بأدائها المميز

أضافت النجمة السعودية داليا مبارك طابعاً خاصاً لحفل "ساوند ستورم"، خاصةً بعد أسرَت جمهور الحفل بصوتها وأدائها على مسرح الحفل، وكان ذلك جلياً في أغنية "يا ليل يا عين"، التي قدمتها وسط حماس كبير من الجمهور الذي تفاعل معها بالتصفيق الحار.

موضي الشمراني.. حضور طاغٍ

تفاعل جمهور الحفل بشكلٍ لافتٍ مع الفنانة السعودية موضي الشمراني، وكان الحفل مكتملاً بجاذبية صوتها وحضورها؛ إذ قدمت باقة متنوعة من أغانيها ومنها أغنية "قفلوا باب المشاريه،" والتي ردد كلماتها جمهور الحفل على أنغام وإيقاع موسيقاها.

روبي وأداء مفعم بالحيوية

وكعادة الفنانة روبي، والتي دائماً ما تظهر بأداء مفعم بالحيوية في الحفلات التي تقدمها، قدمت مجموعة من الرقصات الاستعراضية المصاحبة لأغانيها الشهيرة على مسرح حفل "ساوند ستورم"، مثل أغنية "في حتة تانية"، وغيرها، الأمر الذي أضاف طاقة إيجابية كبيرة للمكان، وسط الحضور الذين استمروا في التصفيق لها على مدار الحفل.

أحمد سعد يتنكر في زي المهندس

فاجأ الفنان أحمد سعد جمهور الحفل بتنكره في زي "مهندس"، الأمر الذي جعل الجمهور لا يتعرفون إليه، ولكن بعد دقائق قليلة، أزاح الستار عن هويته ليتفاعل معه الجمهور بشدة، ليقوم عقب ذلك بأداء سلسلة من أغانيه المميزة، مثل أغنية "وسع وسع" و"سايرينا يا دنيا".

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