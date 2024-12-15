ألتشين سانجو بطلة “حب للإيجار” من ممثّلة الى مقدِّمة برامج… اقرأ التفاصيل

على الرغم من غيابها حاليًا عن الأعمال الدرامية، إلا ان الممثلة التركية “ألتشين سانجو” بطلة مسلسل “حب للإيجار” تستعد للعودة الى الشاشة من جديد ولكن ببرنامج يحمل عنوان “مع ألتشين سانجو” من تقديمها على منصة GAİN يتألف من عشر حلقات، وفي كل حلقة سيتم مناقشة موضوع مختلف.

نذكر أن آخر أعمال “التشين” مسلسل “رجل العصا” الذي شارك في بطولته أيضًا أنجين ألتان دورياتان ولكن العمل توقف بموسمه الثاني بسبب نسب المشاهدة المتدنيّة.

أما عن عودتها الى الدراما، سبق وصرّحت التشين سانجو في إحدى المناسبات أنها تلّقت عروض عديدة واجرت بعض اللقاءات ولكن في الواقع للآن لم يصلها مشروع يعجبها ويجعلها توافق خاصة أنها تنتظر سيناريو مؤثٍّر قليلاً بحسب تعبيرها.

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نشير أن ألتشين سانجو كانت قد حقّقت نجاحًا باهرًا في مسلسل “حب للايجار” الى جانب الممثل الوسيم باريش أردوتش.