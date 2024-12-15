4 أفلام تعود بالزمن للوراء في 2025.. أبرزها أسد لـ محمد رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:00 صباحاً - يشهد العام الميلادي الجديد 2025، 4 تجارب سينمائية ضخمة، والتي تعود خلال أحداثها بالزمن للوراء، وهي النوعية التي طالما تحظى بجماهيرية كبيرة، رغم ما بها من تحديات وصعوبات، فضلاً عن التكلفة الإنتاجية العالية، وما تتطلبه من تحضيرات وتجهيزات خاصة.

فيلم "أسد" يعود بـ محمد رمضان للوراء

يُعد فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان، واحداً من أبرز الأفلام المُرتقب طرحها العام المقبل، وتنتمي إلى حقبة زمنية سابقة؛ إذ قرر رمضان التفرغ له بشكلٍ كامل، لرغبته في التركيز بهذا المشروع السينمائي الضخم، وآماله في المشاركة به بالمهرجانات السينمائية العالمية.

وتدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي، والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد.

يمكنك قراءة: أفلام مأخوذة عن روايات في 2025: أحدثها فيلم محمد رمضان الجديد

عمرو يوسف يُقدم قصة في الأربعينيات من القرن الماضي

كما بدأ الفنان عمرو يوسف، مؤخراً تصوير فيلمه الجديد "درويش" الذي تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال وقتٍ لاحق في عام 2025، حيث يتضمن جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، فضلاً عن الغموض والجاذبية.

ويُجسد عمرو يوسف، خلال أحداث فيلم "درويش" حياة رجل يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المحكم؛ إذ يخوض رحلة مليئة بالمواقف غير المتوقعة، في قصة مليئة بالأكشن والمغامرة بأسلوب مختلف، حيث شهدت تلك التجربة السينمائية الجديدة، وقتاً طويلاً من الفنان عمرو يوسف، بشأن التحضير لهذا الفيلم، تجاوزت 4 سنوات تقريباً، حيث يُعد شاهداً منذ البداية على ذلك النص الذي كتبه المؤلف وسام صبري.

ويُشارك في بطولة فيلم درويش، بجانب الفنان عمرو يوسف، كلّ من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.

عمرو سعد يُقارب على الانتهاء من "الغربان"

ويُقارب الفنان عمرو سعد، على الانتهاء من تصوير فيلم "الغربان"، والذي يعمل عليه منذ 3 سنوات تقريباً؛ إذ توقف المشروع أكثر من مرة، لأسباب إنتاجية، كما أنه يُعد من الأفلام ذات الميزانيات الضخمة من حيث التكلفة، كونه يُجسد إحدى القصص التي وقعت في الأربعينيات من القرن الماضي.

فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج يسن حسن، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

https://www.instagram.com/p/C9zkOtfI0bf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C9zkOtfI0bf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C9zkOtfI0bf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد عز وآسر ياسين في "فرقة الموت"

أما أحمد عز وآسر ياسين، ينافسان في 2025، بفيلم "فرقة الموت"، واللذان تعاقدا عليه قبل أكثر من عام تقريباً؛ إذ توقف الفيلم مرات عدة بسبب انشغال الثنائي بأعمال فنية أخرى، أبرزها فيلم "ولاد رزق 3" والذي حقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر.

وتعود قصة فيلم "فرقة الموت" إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم.

ويضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم بجانب أحمد عز وآسر ياسين، أبرزهم منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، خالد كمال، عصام عمر، رشدي الشامي، علي صبحي، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»