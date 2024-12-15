شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الخرسانة في السعودية خلال شهر.. وتباين «الأسمنت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الأسمنت في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، على أساس شهري.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ارتفعت أسعار الخرسانة على أساس شهري.

وسجل سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 15.51 ريال.

وانخفض سعر الأسمنت الأبيض بنسبة 0.8% إلى 37.72 ريال لـ(50 كجم). أسعار الخرسانة ارتفع سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) بنسبة 0.3% إلى 215.16 ريال.

وبلغ سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك)، 195.65 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وسجل سعر الخرسانة (عادي 350 ك)، 206.23 ريال، مرتفعا بنسبة 0.5% في شهر نوفمبر الماضي.

وارتفع سعر الخرسانة (عادي 250 ك)، بنسبة 0.2% على أساس شهري، إلى 187.59 ريال للمتر المكعب. أسعار مواد البناء وبلغ سعر الجبس الوطني، 16.19 ريال مرتفعا بنسبة 0.8%.

وارتفع سعر الرمل الناعم الأبيض بنسبة 2.8% إلى 71.99 ريال، بينما ارتفع سعر المخلوط (رمل وبحص) 1.8% إلى 50.43 ريال.

وسجل سعر الرمل الأحمر 33 ريالا، مرتفعا بنسبة 2.1% على أساس شهري.

وبلغ سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم)، 1668.75 ريال لـ(1000 حبة) مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وارتفع سعر البلوك الأسود (مقاس 20 سم) بنسبة 0.3% إلى 1713.48 ريال في نوفمبر الماضي.

