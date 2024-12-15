الامارات | "قمة المليار" تطلق برنامجي "تدريب وإرشاد" لأصحاب الشركات الناشئة والأفراد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم.. انطلاق برنامجي تدريب وإرشاد تنظمهما لأصحاب الشركات الناشئة والأفراد المشاركين في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الأول من نوعه عالمياً.

ويستهدف برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد من أصحاب الأفكار الإبداعية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين والشركات التي تتولى رعاية الأفكار والاستثمار فيها.

ويقدم البرنامج التدريبي خبراء ومتخصصون عالميون يمثلون نخبة من كبار المستثمرين ورؤساء كبرى شركات الاستشارات وتأسيس الأعمال والاستثمار في المنطقة.

ويأتي هذا البرنامج على شكل جلسات افتراضية مباشرة خلال ديسمبر الجاري وذلك لإعداد وتأهيل مؤسسي الشركات الناشئة المشاركة في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى".

فيما يأتي البرنامج الإرشادي بموجب شراكة بين قمة المليار متابع و"بيوند كابيتال"، وهي شركة رأس مال استثماري تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار من خلال دعم شامل لرواد الأعمال ومديري الصناديق الاستثمارية والمستثمرين المبادرين.

وستقدم "بيوند كابيتال" هذا البرنامج خلال القمة، حيث ستخصص جلسات إرشادية وجهاً لوجه مع مؤسسي الشركات الناشئة وفرقها المتعددة.

وكانت "قمة المليار متابع" قد أعلنت في 26 نوفمبر الماضي عن شراكتها مع شركة "شروق"، إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، لدعم برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، بمبلغ 50 مليون درهم، موزعة على 30 مليون درهم كتمويل واستثمار مباشر من "شروق"، و20 مليون درهم دعماً من القمة.

وقالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد إن برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع، يوفر منصة تساعد صناع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة على تحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات التي تواجه مسيرتهم نحو عالم ريادة الأعمال.

وأكدت أن القمة تسعى من خلال شراكتها مع "بيوند كابيتال" إلى دعم رواد الأعمال وصناع المحتوى وإكسابهم المزيد من الخبرات بما يؤهلهم لدخول سوق صناعة المحتوى، ويرسخ رسالة القمة في تطوير الإعلام الرقمي ورفده بصناع محتوى مدربين وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن تنوع محاور برنامجي التدريب والإرشاد يسهم في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وصناع المحتوى لتقديم مشاريع قوية وجذابة في صناعة المحتوى ويساعدهم على إبراز الميزات التنافسية لمشاريعهم، بما يزرع الثقة لدى شركات الاستثمار والممولين.

ومن شأن البرنامجين التدريبي والإرشادي أن يعملا على تحفيز أنشطة الاستثمار في المراحل المبكرة في الشركات الناشئة القائمة على المعرفة، ودعم مهارات صناع المحتوى ورواد الأعمال، ورفد خبراتهم بالمزيد من المعارف والمعلومات، وتعزيز استدامة أعمال الشركات الناشئة، من خلال تطوير حلول مبتكرة تضيف قيمة للمشروع وتحسن أداء رواد الأعمال وتساعدهم على مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع، وتمنحهم القدرة على التكيف مع المتغيرات في السوق، بالإضافة إلى بناء الثقة بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يمكنهم من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم.

ويشمل البرنامج التدريبي 4 محاور أساسية تتمثل في: الاستراتيجية، والمنتجات، والنمو، والتمويل، ويتضمن كل محور محاضرتين، مدة الواحدة منهما تصل إلى ساعة واحدة.