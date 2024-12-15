انت الان تتابع خبر أداة خاصة لواتساب خاصة بالآيفون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الموقع التقني، ستسمح هذه الأداة للمستخدمين بالاتصال بأشخاص ليسوا في جهات اتصالهم، حيث يمكنهم فقط إدخال رقم هاتف الشخص المراد الاتصال به.

الفكرة من هذه الإضافة هي تسهيل وتسريع الاتصال بالأشخاص والشركات دون الحاجة إلى إضافة أرقامهم إلى قائمة جهات الاتصال.

ويمكن العثور على أداة الاتصال الجديدة بالنقر على الزر "+" في خانة "المكالمات" داخل تطبيق واتساب.

تسعى شركة ميتا من خلال هذه الخطوة إلى جعل تطبيق واتساب بديلاً كاملاً لتطبيق الهاتف الأصلي في أجهزة آيفون.

ومع نظام التشغيل iOS 18.2، سيكون بإمكان المستخدمين اختيار تطبيق تابع لجهة خارجية كتطبيق افتراضي للمكالمات والرسائل النصية.

كما أعلنت واتساب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن سلسلة من التحسينات على المكالمات، حيث تم تحسين جودة المكالمات، خاصة مكالمات الفيديو، التي ستتمتع الآن بدقة أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين بدء مكالمات مع أعضاء محددين في دردشات جماعية.