انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العراق يطرح مبادرة شاملة بشأن سوريا واتفاق على إطلاق رواتب كردستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # العراقُ يطرحُ مبادرةً شاملةً بشأنِ مستقبلِ سوريا .. ويدعو الى عدمِ التدخلِ في شؤونِها الداخلية
#انسدادٌ سياسيٌ يعطلُ عجلةَ الحكومةِ المحليةِ في صلاح الدين ..وتشكيكٌ بمشروعيةِ حكومةِ كركوك
#اتفاقُ بين المركزِ والاقليمِ لاطلاقِ رواتبِ موظفي كردستان.. وصراعُ المناصبِ يعطلُ تشكيلَ حكومةِ اربيل
# احكامٌ بالحبسِ الشديدِ بحقِ مثيري الشغبِ من العناصرِ الامنيةِ المتهمةِ بخرقِ القانونِ في الانبار
#انسدادٌ سياسيٌ يعطلُ عجلةَ الحكومةِ المحليةِ في صلاح الدين ..وتشكيكٌ بمشروعيةِ حكومةِ كركوك
#اتفاقُ بين المركزِ والاقليمِ لاطلاقِ رواتبِ موظفي كردستان.. وصراعُ المناصبِ يعطلُ تشكيلَ حكومةِ اربيل
# احكامٌ بالحبسِ الشديدِ بحقِ مثيري الشغبِ من العناصرِ الامنيةِ المتهمةِ بخرقِ القانونِ في الانبار