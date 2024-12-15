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نشرة السومرية.. العراق يطرح مبادرة شاملة بشأن سوريا واتفاق على إطلاق رواتب كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - # العراقُ يطرحُ مبادرةً شاملةً بشأنِ مستقبلِ سوريا .. ويدعو الى عدمِ التدخلِ في شؤونِها الداخلية

#انسدادٌ سياسيٌ يعطلُ عجلةَ الحكومةِ المحليةِ في صلاح الدين ..وتشكيكٌ بمشروعيةِ حكومةِ كركوك


#اتفاقُ بين المركزِ والاقليمِ لاطلاقِ رواتبِ موظفي كردستان.. وصراعُ المناصبِ يعطلُ تشكيلَ حكومةِ اربيل

# احكامٌ بالحبسِ الشديدِ بحقِ مثيري الشغبِ من العناصرِ الامنيةِ المتهمةِ بخرقِ القانونِ في الانبار

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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