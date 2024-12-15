شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. 550 طالبًا يحتفلون باستضافة المملكة لكأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم، بفوز المملكة باستضافة وتنظيم كأس العالم 2034م، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال بنت مبارك اللهيبي، ومساعديها وقيادات التعليم، وذلك في المركز الكشفي بجدة.



شهدت الاحتفالية مشاركة 550 طالبًا وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية في فعالية التكوين البشري لعبارة "كأس العالم 2034"، حيث شكّل 300 طالب من المرحلة الثانوية العبارة، بينما كوّنت 250 طالبة من المرحلة المتوسطة الرقم "2034".

كما تضمّنت الفعالية أجواء وطنية مميزة بالأغاني الوطنية والاحتفاء بالإنجاز الرياضي.



كأس العالم 2034

وأعربت منال اللهيبي عن أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يُعد محطة بارزة في تاريخ الرياضة السعودية، مؤكدة أن نسخة 2034 ستكون استثنائية ومليئة بالتميز والابتكار.



وفي ذات السياق، نظمت مدارس جدة اليوم مهرجانًا رياضيًا تحت شعار "من مدارسنا إلى كأس العالم 2034"، والذي يستمر لمدة أسبوع.

ويتضمن المهرجان أنشطة متعددة تشمل الإذاعة المدرسية، ولقاءات مع الطلاب والمعلمين للتعبير عن مشاعر الفخر، إلى جانب فعاليات رياضية وفنية متنوعة مثل التكوين البشري والمسيرات الرياضية.