شرطة أبوظبي تطلب من السائقين توخي الحذر

ابوظبي - سيف اليزيد - طلبت شرطة أبوظبي من السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

كما دعت، في منشور على حسابها على منصة "إكس"، إلى "عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".

من جانبه، ذكر المركز الوطني للأرصاد هبوب "رياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها إلى 45 كم/س، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على الجزر وبعض المناطق الغربية".

وأضاف المركز، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الرياح "تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2500 متر أحياناً وذلك من الساعة 23:00 الأحد 15/12/2024 وحتى الساعة 12:00 الاثنين 16/12/2024".