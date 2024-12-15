شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين قرار توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.