خارجية قطر: استئناف عمل سفارتنا في سوريا اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من الثلاثاء.

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن "وفدًا دبلوماسيًا قطريًا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة القطرية".

وأوضح أن "وفدنا الدبلوماسي في دمشق جدد للحكومة الانتقالية التزامنا بدعم الشعب السوري".

ويأتي ذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد تقودها هيئة "تحرير الشام".