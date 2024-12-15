أعلن السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، أن "السفارة الإيرانية في دمشق سوف تستأنف عملها قريبًا"، وذلك بعد أسبوع من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ولفت، في مقابلة مع قناة إيرانية، إلى أنه "قبل وصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق، نهب مجهولون دمشق، بما في ذلك سفارتنا".
وأوضح السفير الإيراني أن "هيئة تحرير الشام تقوم بتأمين سفارتنا ووعدت باستئناف عملنا القنصلي بدمشق".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران لدى سوريا: سفارتنا في دمشق ستستأنف عملها قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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