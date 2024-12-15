شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحت الصفر.. محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

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المركز الوطني للأرصاد

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 3 درجات مئوية تحت الصفر كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.تليها محافظة القريات بمنطقة الجوف بدرجة مئوية تحت الصفر، بينما سجلت محافظة رفحاء صفر درجة مئوية و سجلت مدينة عرعر درجتين مئويتين.وسجلت حفر الباطن 3 درجات مئوية، بينما سجلت الجوف وتبوك وحائل 4 درجات مئوية، وسجلت بريدة 6 درجات مئوية، كما سجلت الدوادمي 7 درجات وسجلت الرياض وأبها 8 درجات مئوية وسجلت الدمام والأحساء والطائف 9 درجات مئوية.وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد لأقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة لهذا اليوم الأحد.يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه في تقرير سابق عن تأثر مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل وشمال المنطقة الشرقية بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء القادم إذ يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر)م.ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5)م.