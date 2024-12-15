انت الان تتابع خبر هل سيتم تعديل قانون الانتخابات؟.. تعرف على موقف الكتل السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم أن التعديل يبدو محط اهتمام العديد من الأطراف، إلا أن التوافق بين الكتل السياسية ما زال بعيداً، مما يثير عدة أسئلة، بينها: هل سيتم تعديل قانون الانتخابات من جديد؟.النائب رعد الدهلكي، عضو تحالف العزم، قال إن "القوى السياسية تتداول عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، أحدها يدعو إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة واحدة أو اثنتين".

وأضاف أن "المقترح يتضمن أيضا تطبيق قانون 20 % - 80 %، الذي يقتطع 20 % من المقاعد للأوائل في القائمة كدائرة واحدة، بينما يُطبق قانون سانت ليغو على الـ 80 % المتبقية".

وأشار الدهلكي إلى أن "هناك رؤية أخرى تفضل الإبقاء على القانون الحالي، الذي طبّق في انتخابات مجالس المحافظات، وهناك مقترح ثالت يدعو إلى العودة إلى قانون الدوائر المتعددة، بحيث يتم تقسيم كل محافظة إلى ثلاث أو أربع دوائر، وهو ما كان معمولًا به في القانون القديم".

وبرغم وجود هذه الرؤى المختلفة، إلا أن الدهلكي أوضح أن "تحالف العزم لا يتفق مع فكرة تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحالي"، قائلا: "مع ذلك، إذا تم إقرار التعديل، فيجب أن يكون هناك تصور واضح لخصوصيات كل محافظة في ما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية"، مؤكدا أن "الموضوع ما زال قيد المناقشة بين القوى السياسية".

خيارات متعددة

من جانبه، قال عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش: إن "هناك نية لتعديل قانون الانتخابات، وسيُطرح في الأيام القليلة المقبلة"، موضحا أن "هناك مطالب من بعض القوى داخل العملية السياسية وأخرى خارجها، لإعادة النظر في قانون الانتخابات النافذ".