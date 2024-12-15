شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من القات المخدر.. وضبط 6 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

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مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على ( 6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.من ناحية أخرى، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.