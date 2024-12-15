شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنظيم الإعلام تفوز بجائزة التميز بملتقى الحكومة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات هيئة تنظيم الإعلام السعودية

مشروع الفسح الذاتي بالذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - حققت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام جائزة التميز في ملتقى الحكومة الرقمية عن (مشروع الفسح الذاتي بالذكاء الاصطناعي)، تحت فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة.وكتبت الهيئة على صفحتها الرسمية في "إكس" معنونة "إنجاز نفخر به"، مشيرة إلى مواصلتها في عام التحول الإعلامي الإسهام في تعزيز التحول الرقمي في المملكة.هذا وهنأ وزير الإعلام، الأستاذ سلمان الدوسري، الهيئة على هذا الإنجاز، قائلًا: أبارك لزملائي وزميلاتي في الهيئة العامة لتنظيم الإعلام فوزهم بجائزة التميُّز عن "مشروع الفسح الذاتي بالذكاء الاصطناعي" تحت فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة في ملتقى الحكومة الرقمية.وأكد وزير الإعلام أن لغة الابتكار هي المتحدث الرسمي باسم المستقبل.كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، د. عبداللطيف العبداللطيف، أن هذا إنجازٌ جديد يضاف لمسيرة النجاح في عام التحول الإعلامي.وقال، إن فوز مشروع الفسح الذاتي بجائزة التميز عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة لعام 2024؛ هو تقديرٌ لمساهمته المميّزة في تعزيز التحوّل الرقمي بالمملكة العربية السعودية.وتابع: "كل الشكر لدعم معالي وزير الإعلام، ولزملائي فريق الهيئة على هذا التفوق المستحق".