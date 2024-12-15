انت الان تتابع خبر مسعود بارزاني "مطمئن" على أكراد سوريا بعد رسالة "أحمد الشرع" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، "لقد رأينا تصريحاً لـ أحمد الشرع حول الشعب الكردي في سوريا، وصف فيه الشعب الكردي بأنه جزءٌ من الوطن وشريكٌ في سوريا المستقبل".وأضاف بارزاني أن "هذه الرؤية تجاه الكرد ومستقبل سوريا موضعُ سرور وترحيب من قبلنا، ونأمل بأن تكون بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة التي كانت تُرتَكَب بحق الشعب الكردي في سوريا".

واعتبر مسعود بارزاني، أن "مثل هذا المنظور يمثل منطلقاً يمهّد لبناء سوريا قوية، ويجب على الكرد والعرب وجميع مكونات سوريا الأخرى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة معاً في بناء سوريا مستقرة وحرّة وديمقراطية".