شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التصويت على تشكيل نقابة بعد تزايد تسريح العمالة فى صناعة الألعاب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

واجهت صناعة الألعاب موجة من الصعوبات هذا العام، وكان أكثرها إلحاحًا هو تسريح آلاف العمال من مناصب مختلفة وشركات متعددة، وشكلت شركة مايكروسوفت وحدها 2000 من حالات التسريح في يناير وحده.

وقد تم الاعتراف بمعاناة العمال في الصناعة خلال حفل توزيع جوائز The Game Awards 2024، ولكن أثناء توزيع الجوائز، صوت 461 عضوًا من ZeniMax Online Studios على تشكيل نقابة.

واعترفت شركة مايكروسوفت بالنقابة، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لحقوق العمال، وفقًا لبيان صحفي صادر عن نقابة عمال الاتصالات في أمريكا (CWA)، وقالت أليسا جوبيل، فنانة الرسوم المتحركة البارزة وعضو ZOS United-CWA: "من خلال التجمع وتشكيل نقابة، نتمكن من اتخاذ خطوة قوية إلى الأمام لضمان مستقبل أفضل لأنفسنا ولأسرنا، ولإنشاء حماية ضد التسريح والاستغلال في مكان العمل، وتوفير طبقات إضافية من الدعم للعمال تتجاوز ما يوفره قانون الإجازة العائلية والطبية.

إن هذا التنظيم النقابي ليس سوى واحد آخر من بين عدد متزايد من الاستوديوهات التي شكلت نقابات، فقد شكلت شركة Sega of America نقابة في مارس 2023، في حين شكل عدد كبير من موظفي World of Warcraft نقابة خلال الصيف، وفي يوليو، شكلت Bethesda Game Studios أيضًا نقابة كاملة.

ولسوء الحظ، لا تزال عمليات التسريح تشكل تهديدًا حقيقيًا لصناعة ألعاب الفيديو، وفقًا لراديو كندا ، قامت شركة WB Games Montreal بتسريح 99 شخصًا هذا الصباح فقط، وقبل بضعة أيام فقط، أعلنت شركة People Can Fly عن تسريح أكثر من 120 موظفًا، والمشكلة هي مشكلة على مستوى الصناعة تعرض سبل عيش المطورين للخطر، وتتأثر الفرق التي تقف وراء بعض ألعابنا المفضلة بهذا، والآن تقوم بعضها، مثل ZeniMax Online Studios، بتشكيل نقابات لإنشاء حماية ضد عمليات التسريح.