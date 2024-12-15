البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ينافس في مهرجان أيام قرطاج.. تعرف إلى التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:59 مساءً - استطاع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو أن يحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية، وحصد عدداً من الجوائز، ومؤخراً سينافس في مهرجان أيام قرطاج.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مهرجان قرطاج

مشاركة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مهرجان أيام قرطاج - الصورة من قصص إنستغرام حساب Filmclinic

خلال الساعات الماضية، توجه بعض من صناع الفيلم للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية التي بدأت أمس 14 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 21 من الشهر نفسه، وسيتنافس الفيلم على جائزة التانيت الذهبي مع 14 فيلماً في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان.

ومن المفترض أن يُقام للفيلم 3 عروض خاصة ضمن فعاليات المهرجان، وذلك أيام 18 ديسمبر بقاعة L’Opera، ويوم 19 ديسمبر بقاعة ABC، ويوم 20 ديسمبر بقاعة El Hamibra Zephyr.

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قصة وصناع العمل

تدور أحداثحول (حسن) الشاب الثلاثيني الذي يُعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه؛ خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول، بعدما تورط في حادث خطير من دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطارداً من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

قام ببطولة الفيلم كل من عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج خالد منصور بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية.

يمكنك متابعة بالصور: العرض الأول للبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بالبحر الأحمر

الجدير بالذكر أن عصام عمر أعلن مؤخراً عن عرض الفيلم في دور العرض السينمائي بالتزامن مع العام الجديد، وأكد أنه بداية من 1 يناير سيتواجد في دور العرض المصرية، وبداية من 9 يناير سيتم عرضه في جميع بلدان الوطن العربي.

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