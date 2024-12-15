شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تبدأ نقل آلاف الجنود من جزيرة يابانية والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل آلاف من جنود مشاة البحرية “المارينز” من جزيرة أوكيناوا اليابانية إلى مواقع أخرى، وفق ما أعلنت عنه طوكيو وواشنطن، بعد عقود من شكاوى السكان المحليين في الجزيرة من هذا الوجود العسكري الأمريكي. وأفادت وزارة الدفاع اليابانية وقوات المارينز، أن عملية النقل بدأت بـ “مجموعة صغيرة من نحو 100 جندي من مشاة البحرية للدعم اللوجستي تم نقلها إلى إقليم جزيرة جوام الأمريكية”.
وأضاف البيان المشترك، أن عملية النقل إلى جوام تشكل “المرحلة الأولى من نقل جنود مشاة البحرية إلى مواقع خارج اليابان”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عام 2012 أنها ستعيد نشر تسعة آلاف جندي من المارينز يتمركزون في الجزيرة، حيث تعد المجتمعات أن القواعد الأمريكية تشكل عبئًا بسبب التلوث والضوضاء وتحطم المروحيات.