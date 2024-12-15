الولايات المتحدة تبدأ نقل آلاف الجنود من جزيرة يابانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - U.S. Marine Corps Lance Cpl. Nosikahhokli Melendez, a fire support Marine with 5th Air Naval Gunfire Liaison Company, III Marine Expeditionary Force Information Group, prepares to depart on a MV-22 Osprey, attached to Marine Medium Tiltrotor Squadron (VMM) 265, Marine Aircraft Group 36, 1st Marine Aircraft Wing, during exercise Keen Sword 25 at Marine Corps Air Station Futenma, Okinawa, Japan, Oct. 28, 2024. The MV-22 is a tiltrotor aircraft that provides expeditionary troop transport, allowing units to deploy to W-174 Joint Okinawa Range Complex to rehearse coordination of close air support and fires, strengthening joint and bilateral interoperability and readiness. Keen Sword is a biennial, joint and bilateral field-training exercise involving U.S. military and Japan-Self Defense Force personnel, designed to increase readiness and interoperability while strengthening the ironclad U.S. - Japan alliance. (U.S. Marine Corps photo by Gunnery Sgt. Manuel A. Serrano)

الخليج 365_واس

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل آلاف من جنود مشاة البحرية “المارينز” من جزيرة أوكيناوا اليابانية إلى مواقع أخرى، وفق ما أعلنت عنه طوكيو وواشنطن، بعد عقود من شكاوى السكان المحليين في الجزيرة من هذا الوجود العسكري الأمريكي.

وأفادت وزارة الدفاع اليابانية وقوات المارينز، أن عملية النقل بدأت بـ “مجموعة صغيرة من نحو 100 جندي من مشاة البحرية للدعم اللوجستي تم نقلها إلى إقليم جزيرة جوام الأمريكية”.

وأضاف البيان المشترك، أن عملية النقل إلى جوام تشكل “المرحلة الأولى من نقل جنود مشاة البحرية إلى مواقع خارج اليابان”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عام 2012 أنها ستعيد نشر تسعة آلاف جندي من المارينز يتمركزون في الجزيرة، حيث تعد المجتمعات أن القواعد الأمريكية تشكل عبئًا بسبب التلوث والضوضاء وتحطم المروحيات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط