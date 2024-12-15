شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يومًا تفصل الطلاب عن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

بيئة تعليمية محفزة

اختبارات منتصف الفصل

الدمام - شريف احمد - تستعد إدارات التعليم والمدارس في جميع مناطق المملكة لانطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 1446هـ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 28 جمادى الآخرة 1446هـ.وتشهد هذه الفترة تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لضمان جاهزية العملية التعليمية وسير الاختبارات بشكل منتظم، بما يحقق تطلعات الطلاب والطالبات في التفوق الأكاديمي.ويواصل الطلاب والطالبات استعداداتهم لهذه المرحلة المهمة من خلال المراجعات المكثفة والاعتماد على خطط دراسية معدة بعناية من قبل المدارس، تركز على استيعاب المناهج المقررة وتحقيق فهم متكامل لها.إدارات التعليم بدورها تعمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة تدعم تحقيق الأداء الأمثل للطلبة خلال فترة الاختبارات.إلى جانب ذلك، تبذل المدارس جهودًا كبيرة لتقديم الدعم التعليمي المناسب، حيث أعدت خططًا شاملة لمراجعة المناهج تشمل دروسًا إضافية وحصصًا تعليمية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الأساسية وتعزيز قدرات الطلبة.ويأتي هذا في إطار حرص الإدارات التعليمية على رفع مستوى الجاهزية وتخفيف الضغوط الدراسية على الطلبة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لضمان استفادة الجميع.كما تحرص إدارات التعليم على توجيه أولياء الأمور إلى أهمية دورهم في دعم أبنائهم خلال هذه الفترة الحساسة، من خلال توفير الأجواء المناسبة للدراسة في المنازل وتشجيع أبنائهم على الالتزام بالجداول الدراسية وتنظيم أوقاتهم بما يساهم في رفع مستواهم التحصيلي.يُذكر أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي تُعد محطة مهمة ضمن التقويم الدراسي الحالي، حيث ستليها إجازة منتصف الفصل الدراسي التي تبدأ يوم الجمعة الموافق 3 رجب 1446هـ، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد الموافق 12 رجب 1446هـ.كما ستبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 17 شعبان 1446هـ، وتنتهي يوم الخميس الموافق 21 شعبان 1446هـ، ليستأنف بعدها الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 2 رمضان 1446هـ.هذه الأيام المتبقية تمثل فرصة ذهبية للطلاب والطالبات لتحقيق أفضل النتائج من خلال تنظيم أوقاتهم واستكمال استعداداتهم بشكل منتظم، وسط دعم متواصل من المعلمين والمعلمات الذين يحرصون على تقديم كافة الوسائل التي تعزز نجاح الطلبة وتساعدهم على تخطي فترة الاختبارات بأعلى كفاءة.