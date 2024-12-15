سفير مصر: هناك التزام ورغبة بإنجاح جلسة انتخاب الرئيس وبري أوضح أنها ستكون بدورات متتالية

أكّد السّفير المصري لدى لبنان ​علاء موسى​، أنّ "على القوى اللّبنانيّة أن تتحرّك سريعًا وألّا ترهن قرارها إلى أيّ متغيّرات"، مبيّنًا أنّ "السّفيرة الأميركيّة لدى لبنان ​ليزا جونسون​ أكّدت مرارًا أنّ الإدارة الأميركية ملتزمة بانتخاب رئيس للجمهوريّة في أسرع وقت".

وأشار، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "القوى السّياسيّة في لبنان ما زالت تتحاور فيما بينها، ولكنّ المؤشّرات إيجابيّة، وهناك التزام واضح ورغبة حقيقيّة بإنجاح جلسة انتخاب الرّئيس في 9 كانون الثّاني المقبل"، معتبرًا أنّ "دعوة رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ السّفراء وأعضاء السّلك الدّبلوماسي لحضور جلسة انتخاب الرّئيس، إشارة إلى أنّ هناك جدّيّةً ورغبةً للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان".

ولفت موسى إلى أنّ "برّي كان واضحًا مع سفراء اللجنة الخماسية بأنّ جلسة انتخاب الرّئيس بـ9 كانون الثّاني ستكون مفتوحة بدورات متتالية"، متمنّيًا "الوصول إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت". وأوضح أنّ "اللّجنة الخماسيّة توافقت سابقًا على مواصفات الرّئيس، الّتي وضعتها بالتّشارك مع القوى السّياسيّة، وأُضيفت بعض الأمور اليوم على المواصفات، ومنها أن يكون الرّئيس ملتزمًا بتطبيق وقف إطلاق النّار ومتابعة ملف إعادة الإعمار".