"إلى عالم مجهول"... رحلة اليأس والأمل من أثينا إلى برلين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: تمكن فيلم "إلى عالم مجهول"، للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل، من رفع شعار "كامل العدد" في العروض التي أقيمت له ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي أقيمت تحت شعار "للسينما بيت جديد".

حضر العرض الأول للفيلم عربيًا المخرج مهدي فليفل، والمنتج جيف أربورن، وموزع الفيلم محمد حفظي، وذلك بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا حول العالم، بدايةً من عرضه الأول عالميًا في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة "أسبوع السينمائيين" (Quinzaine). كما يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية، التي بدأت يوم السبت الموافق 14 كانون الأول (ديسمبر) وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه في تونس.

قصة الفيلم

يروي الفيلم قصة المحاولات اليائسة لاثنين من أبناء العم الفلسطينيين، اللذين تقطعت بهما السبل في أثينا، لإيجاد وسيلة للوصول إلى ألمانيا.

يدخر شاتيلا ورضا المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا. وعندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهما مهربان وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه من بيئتهما اليائسة قبل فوات الأوان.

وأشار فليفل إلى أنه يهتم بتقديم أعمال عن اللاجئين وعرضها بطرق مختلفة في أعماله، فهو نفسه لاجئ، ويروي من خلال أعماله قصصًا عاشها بنفسه وتحيط به طوال حياته. مؤكدًا أن اللاجئين موجودون في كل مكان حولنا، وأن حلم الوصول إلى أوروبا هو حلم مشترك بين الكثيرين.

وقال: "يرتكز الفيلم على العديد من الشخصيات التي التقيتها خلال العقد الذي كنت أوثق فيه الأحداث، يحاول بعض الشباب من مخيمات لبنان الوصول إلى أوروبا. قدمت عدة أفلام كانت تُلقي الضوء على رجال يحاولون الوصول إلى أوروبا. وكانت هناك مصادر إلهام عديدة في الفيلم، مثل أشعار محمود درويش وإدوارد سعيد، وقد افتتحت الفيلم باقتباس لإدوارد سعيد".

الإثارة مهمة

وكشف فليفل أنه يهتم كثيرًا بإضفاء الإثارة على قصصه السينمائية، حتى وإن كان الفيلم يستهدف العرض في المهرجانات وليس لديه فرص كبيرة في العرض الجماهيري، لأن الإثارة مطلوبة في الأحداث كي لا يمل المشاهد. وعن عرض الفيلم في البحر الأحمر، قال: "جئت هنا قبل عامين، وأستطيع أن أقول بالفعل إن هناك فرقًا".

وأضاف: "كنت أظن أنني قد أجد حوالي 10 أو 15 متفرجًا فقط في العرض الأول للفيلم هنا. كنت سعيدًا بردود الأفعال والحضور؛ فالعدد كان كبيرًا ولم نتوقع هذا التفاعل مع عروض الفيلم. ولكن بيعت جميع التذاكر، وكم كان رائعًا أن أشاهد الفيلم في العالم العربي وأن أرى تفاعل الجمهور معه".

"إلى عالم مجهول" سيكون له ثلاثة عروض في أيام قرطاج السينمائية: يوم 14 ديسمبر في قاعة L'Opera، وفي اليوم التالي في قاعة ABC، ويوم 19 من الشهر نفسه في قاعة Elhambra Zephyr.

الفيلم من إخراج مهدي فليفل، وبطولة محمود بكري، وآرام صباح، ومحمد الصرافة، ومعتز الشلتوح، ومنذر رياحنة، ومحمد غسان. وهو إنتاج أوروبي مشترك بين جيف أربورن من شركة Inside Out Films في المملكة المتحدة، وشركة Nakba Filmworks للمخرج فليفل، وSalaud Morisset من فرنسا وألمانيا، وماريا درانداكي من شركة Homemade Films اليونانية، وليلى ميجمان ومارتن فان دير ڤن من Studio Ruba الهولندي.



المنتجون المشاركون الآخرون هم ERT وMetafora Production وصندوق البحر الأحمر للإنتاج من المملكة العربية السعودية، ومن توزيع "فيلم كلينك المستقلة" للتوزيع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.