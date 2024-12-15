14 قتيلًا على الأقل جراء إعصار شيدو في أرخبيل مايوت الفرنسي

إعصار شيدو

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سقوط أعمدة واقتلاع أشجار

أمطار شديدة الغزارة

الدمام - شريف احمد - سقط ما لا يقل عن 14 قتيلًا في أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي الذي ضربه السبت إعصار شيدو القوي جدًا على ما أظهرت حصيلة موقتة حصلت عليها وكالة فرانس برس الأحد من مصدر أمني.وقال عبد الواحد سومايلا رئيس بلدية مامودزو كبرى مدن الأرخبيل لوكالة فرانس برس إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة جدا ونقلوا إلى مركز مايوت الاستشفائي في حين أن 246 آخرين إصابتهم متوسطة.وفي حي كاويني، في عاصمة الأرخبيل مامودزو تدمّر كل شي، وفق ما أفادت منيرة، وهي من سكان أكبر الأحياء الفرنسية الفقيرة.وأُغلق المطار حتى إشعار آخر، مع هبوب رياح بلغت سرعتها القصوى 226 كلم في الساعة، وفق الأرصاد الجوية الفرنسية.كما تعرّض المرفق لـ"أضرار كبيرة، خصوصا برج المراقبة"، وفق منشور على منصة "إكس" لوزير النقل في الحكومة الفرنسية المستقيلة فرنسوا دوروفريه.وجاء في المنشور أن "طائرات إنقاذ عسكرية ستتولى في المقام الأول النقل الجوي وأن سفنا ستنخرط في تأمين الإمدادات".وتسببت الرياح في انقطاع الكهرباء مع سقوط أعمدة، واقتلاع أشجار وتطاير أسقف منازل مصنوعة من الصفيح.وفي مدينة أوانغاني، قال رئيس البلدية يوسف أمبدي إنه يخشى "الأسوأ... لا يمكننا الخروج وما نشاهده يفوق الوصف".وأصدرت السلطات تحذيرًا أرجوانيًا، يعني ملازمة جميع السكان منازلهم وعدم الخروج، بما يشمل أجهزة الطوارئ والأمن وجميع عناصر الإنقاذ.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، "أمطارا شديدة الغزارة مع خطر تشكل سيول وفيضانات وارتفاع أمواج البحر التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الساحل".كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الفرنسية، تحسنًا في الأحوال الجوية خلال النهار.