السعودية | (الجوازات) تشارك في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك المديرية العامة للجوازات ضمن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الرمحية – الصياهد شمال مدينة الرياض حتى (31) ديسمبر 2024 م.

وتستعرض (الجوازات) لزوار المعرض مراحل تطور الجواز السعودي والأختام ووثائق الإقامة بإصداراتها التاريخية حتى إصداراتها الحديثة المستخدمة في إدارات الجوازات والمنافذ الدولية، و”الكاونتر المتنقل” المعزز بالذكاء الاصطناعي، وخدمة البوابات الإلكترونية بمطاري الملك خالد وخليج نيوم، ومبادرة المسار الذكي، وهوية زائر الرقمية.

وتقدم المديرية العامة للجوازات للزوار خدمة فحص وتفعيل جواز السفر السعودي، وطباعة هوية مقيم.

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