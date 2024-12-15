السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالصياهد شمال منطقة الرياض حتى (31 ديسمبر 2024م).

وتهدف مشاركة القوات إلى تعريف الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، واستعراض أحدث الآليات والتجهيزات التقنية التي تعزز الجهود الميدانية، وفصيل الخيالة لمواكبة طبيعة المهرجان وإرثه التاريخي.

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