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السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالصياهد شمال منطقة الرياض حتى (31 ديسمبر 2024م).

وتهدف مشاركة القوات إلى تعريف الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، واستعراض أحدث الآليات والتجهيزات التقنية التي تعزز الجهود الميدانية، وفصيل الخيالة لمواكبة طبيعة المهرجان وإرثه التاريخي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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