شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع نواتج التعلم.. تدريب شامل لـ 136 ألف معلم والان نبدء بالتفاصيل

تطوير الممارسات التعليمية

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج تدريبي شامل يستهدف 136 ألف معلم ومعلمة متخصصين في مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات.ويهدف البرنامج، الذي يأتي ثمرةً للتعاون بين الوزارة والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إلى الارتقاء بنواتج التعلم لدى الطلاب في الاختبارات الوطنية، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة في بناء جيل متميز يسهم في تعزيز تنافسية المملكة عالميًا. وأكد الدكتور محمد آل حسين، مدير عام شؤون المعلمين بالوزارة، في تعميمٍ لمديري التعليم في المناطق، على أهمية إعداد خططٍ تضمن مشاركة جميع المعلمين المعنيين في هذه اللقاءات التثقيفية، والتي ستُسلط الضوء على نواتج التعلم في التخصصات المستهدفة، وكيفية الاستفادة من نتائج الاختبارات في تطوير الممارسات التعليمية.يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب رصد وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ضعفًا في تحصيل الطلاب والطالبات في عددٍ من المواد الدراسية، مما استدعى تدخلًا عاجلًا لمعالجة هذا التحدي، والعمل على تحسين جودة التعليم في المملكة.