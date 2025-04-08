بطولة إيطاليا: نابولي يفرط في فرصة تقليص الفارق الى نقطة واحدة عن إنتر

الرياص - اسماء السيد - روما : رفض نابولي هدية بارما مفرطا في فرصة تقليص الفارق الى نقطة واحدة عن إنتر المتصدر وبطل الموسم الماضي عندما سقط بدوره في فخ التعادل امام مضيفه بولونيا 1 1 الإثنين على ملعب "ريناتو دال آرا" في بولونيا في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان نابولي البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنغيسا في الدقيقة 18، لكن بولونيا نجح في إدراك التعادل عبر مهاجمه السويسري دان ندوي في الدقيقة 64.

وهو التعادل الثامن لنابولي هذا الموسم فرفع رصيده الى 65 نقطة معيدا الفارق الى ثلاث نقاط بينه وبين إنتر الذي سقط في فخ التعادل امام مضيفه بارما 2 2 السبت.

في المقابل، استعاد بولونيا المركز الرابع من يوفنتوس المتعادل مع مضيفه روما 1 1 الأحد، بعدما رفع رصيده الى 57 نقطة بفارق نقطة واحدة امام فريق السيدة العجوز.