شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحصل على 15 مليون دولار في قضية تشهير على قناة ABC News والان نبدء بالتفاصيل



القناة تعرب عن أسفها

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الدمام - شريف احمد - وافقت قناة "إيه بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتسوية دعوى تشهير بعد أن أدعى مذيعها الشهير إنه أدين "بالاغتصاب".وكان المذيع جورج ستيفانوبولوس، قد أدلى بهذه التصريحات مرارًا وتكرارًا خلال مقابلة أجريت معه في 10 مارس من هذا العام أثناء تحديه لعضوة في الكونجرس حول دعمها لترامب، بحسب ما ذكرته "BBC".وفي العام الماضي، خلصت هيئة محلفين في قضية مدنية إلى أن ترامب مسؤول عن "الاعتداء الجنسي"، وهو ما له تعريف محدد بموجب قانون نيويورك.وكجزء من تسوية يوم السبت، التي أوردتها لأول مرة قناة “فوكس نيوز” ديجيتال، ستنشر قناة ABC أيضًا بيانًا يعبر عن "أسفها" لتصريحات ستيفانوبولوس.وبحسب التسوية، ستدفع قناة "إيه بي سي نيوز" 15 مليون دولار كمساهمة خيرية إلى "مؤسسة رئاسية ومتحف يتم إنشاؤهما من قبل المدعي أو لصالحه، كما أنشأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي.تغطية الرسوم القانونيةووافقت الشبكة أيضًا على دفع مليون دولار لتغطية الرسوم القانونية لترامب.وبموجب التسوية، ستنشر الشبكة ملاحظة من المحرر في أسفل مقالتها الإخبارية عبر الإنترنت بتاريخ 10 مارس 2024 حول القصة.وقال القاضي لويس كابلان إن استنتاج هيئة المحلفين هو أن السيدة كارول فشلت في إثبات أن ترامب اغتصبها "في إطار المعنى الضيق والفني لقسم معين من قانون العقوبات في نيويوركوقال متحدث باسم "إيه بي سي نيوز" في بيان إن الشركة "سعيدة لأن الطرفين توصلا إلى اتفاق لرفض الدعوى بناء على الشروط الواردة في ملف المحكمة”.