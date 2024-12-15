شكرا لقرائتكم خبر عن "سناب شات" يسمح للمستخدمين بحفظ المحادثات لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

حفظ المحادثات

الدمام - شريف احمد - أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات مجموعة خصائص جديدة لمستخدمي التطبيق والمشتركين في الإصدار المدفوع سناب شات بلس المدفوع خلال موسم العطلة.وتتضمن الخصائص الجديدة زيادة خيارات المحادثة وإضافة سمات جديدة للتطبيق وغيرها، وتتيح التحديثات الجديدة للتطبيق حفظ المحادثات لمدة تصل إلى 7 أيام بدلا من اختفائها بعد 24 ساعة فقط.وتقول شركة سناب المالكة للتطبيق، إن هذه الخاصية ستسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم العطلات الخاصة بهم على التطبيق دون القلق بشأن اختفائه.وبينت أنه يمكن استخدام هذه الميزة عندما يخطط المستخدم للقيام بعطلة مفاجئة مع مجموعة المحادثة الخاصة به على التطبيق ويحتاج إلى إعادة النظر في التفاصيل، في وقت لاحق فيمكنه الاحتفاظ بها مكتوبة.وبحسب موقع " تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، سيتمكن مستخدمو الإصدار المدفوع من سناب شات من الوصول إلى سمات تطبيق جديدة مبهرة تتيح لهم الاختيار من بين أحد مخططات الألوان المحددة مسبقا في سناب شات لتغيير مظهر التطبيق عبر كل علامة تبويب.بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشتركون على أول وصول إلى مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة بيتموجي التي يقدمها سناب شات.أما مستخدمو الإصدار المجاني من تطبيق المحادثة، فسيتيح لهم سناب شات خاصية عدسات عطلة جديدة بما في عدسة "السترة القبيحة" (آجلي سويتر).