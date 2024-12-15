شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار بالغة.. إعلان حالة القوة القاهرة في مصفاة الزاوية الليبية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار بالغة في ساعة مبكرة من اليوم.وأوضحت المؤسسة أن الأضرار ناتجة عن اشتباكات مستمرة بين مجموعات مسلحة حول محيط المصفاة.وأضافت أن عناصر الأمن والسلامة تمكّنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة.