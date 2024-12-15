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أضرار بالغة.. إعلان حالة القوة القاهرة في مصفاة الزاوية الليبية

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واس- بنغازي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار بالغة في ساعة مبكرة من اليوم.
وأوضحت المؤسسة أن الأضرار ناتجة عن اشتباكات مستمرة بين مجموعات مسلحة حول محيط المصفاة.

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وأضافت أن عناصر الأمن والسلامة تمكّنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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