ميرنا وليد - بيروت - أطلت الأميرة سلمى بنت العبد الله على الجمهور، وخطفت الأنظار بعقد مميز كانت ترتديه في رقبتها.

هذا العقد جاء بتصميم BLACK DIAMOND CHOKER WITH EMERALD CUT ZAMBIAN EMERALD من علامة Stone Fine jewelry التجارية، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 8750 دولار أميركي. يذكر أن الملكة رانيا كانت قد عايدت إبنتها الأميرة سلمى بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الإجتماعي.

ونشرت الملكة رانيا صورة لها برفقة إبنتها وهي تحتضنها، وعلقت قائلة: "إبتسامتك بتنور حياتي، كل عام وأنت بألف خير حبيبتي سلمى".

متابعو الملكة رانيا إنهالوا بالتعليقات على المنشور، وجاء فيها: "أميرتنا المحبوبة سلمى العمر المديد بالسعادة"، "بموت ع شخصيتها وروحها وابتسامتها سلمى"، "عيد ميلاد سعيد للأميرة سلمى، مثال مشرق للنعمة والذكاء والرحمة، نرجو أن يستمر نورها في إلهامنا جميعاً"، "شوفو كمية الحب الام عطاء دائم كول سنه وست البنات سالمه الله يسعدها".

كانت هذه تفاصيل خبر عقد الأميرة سلمى يخطف الأنظار.. إليكم تصميمه وسعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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