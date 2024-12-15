شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 5 مهاجرين وفقدان آخرين وإنقاذ 200 قبالة سواحل اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الهجرة غير الشرعية

سفن خفر السواحل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل اليوناني، السبت، أن ما لا يقل عن خمسة مهاجرين لاقوا حتفهم، ولا يزال عدد غير معروف منهم مفقودا، فيما جرى إنقاذ أكثر من 200 آخرين في اليونان في عدة عمليات جنوبي جزيرة كريت.وبدأت أربع عمليات إنقاذ في وقت متأخر من يوم الجمعة، ولا تزال واحدة منها جارية، وفقا لما ذكره خفر السواحل.وذكر خفر السواحل اليوناني أنه في العملية التي لا تزال جارية، وجرى إنقاذ 39 شخصا ونقلهم إلى كريت.وجرى انتشال خمس جثث من المياه. وقال الناجون إن العشرات كانوا على نفس القارب. وفي العمليات التي انتهت جرى إنقاذ 47 و 89 مهاجرا في عمليتين قبالة جزيرة جافدوس و 28 مهاجرا قبالة بيلوبونيز .وأضاف خفر السواحل أن ما إجماليه تسع سفن، بما في ذلك سفن خفر السواحل، وفرقاطة من البحرية الإيطالية وأربع سفن تجارية، كانت تشارك في عمليات الإنقاذ يوم السبت، بالإضافة إلى مروحيتين.ويقول المسؤولون الحكوميون اليونانيون إن الزيادة في وصول المهاجرين مدفوعة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط.