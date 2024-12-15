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غرق 5 مهاجرين وفقدان آخرين وإنقاذ 200 قبالة سواحل اليونان

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د ب أ - أثينا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل اليوناني، السبت، أن ما لا يقل عن خمسة مهاجرين لاقوا حتفهم، ولا يزال عدد غير معروف منهم مفقودا، فيما جرى إنقاذ أكثر من 200 آخرين في اليونان في عدة عمليات جنوبي جزيرة كريت.
وبدأت أربع عمليات إنقاذ في وقت متأخر من يوم الجمعة، ولا تزال واحدة منها جارية، وفقا لما ذكره خفر السواحل.
هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان - مشاع إبداعي

الهجرة غير الشرعية

وذكر خفر السواحل اليوناني أنه في العملية التي لا تزال جارية، وجرى إنقاذ 39 شخصا ونقلهم إلى كريت.
وجرى انتشال خمس جثث من المياه. وقال الناجون إن العشرات كانوا على نفس القارب. وفي العمليات التي انتهت جرى إنقاذ 47 و 89 مهاجرا في عمليتين قبالة جزيرة جافدوس و 28 مهاجرا قبالة بيلوبونيز .
قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان - رويترز

سفن خفر السواحل

وأضاف خفر السواحل أن ما إجماليه تسع سفن، بما في ذلك سفن خفر السواحل، وفرقاطة من البحرية الإيطالية وأربع سفن تجارية، كانت تشارك في عمليات الإنقاذ يوم السبت، بالإضافة إلى مروحيتين.
غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان - أرشيفية

ويقول المسؤولون الحكوميون اليونانيون إن الزيادة في وصول المهاجرين مدفوعة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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