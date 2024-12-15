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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جنوب إندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جنوب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة بوتوتانو جنوب إندونيسيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 57 كيلومترًا شمال شرقي بوتوتانو الإندونيسية.
ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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