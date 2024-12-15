أريانا غراندي تبكي بآخر أيام تصوير أحدث أفلامها السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - خلال مقطع فيديو نشرته النجمة أريانا غراندي والمُخرج إم تشو عبر "إنستغرام"، ظهرت غراندي وهي تبكي بآخر يوم لها في التصوير.

أريانا غراندي تودع تصوير أحدث أفلامها برسالة مؤثرة

ظهرت أريانا غراندي بمقطع الفيديو وهي داخل فقاعة سحرية للشخصية التي تُجسدها "غليندا"، خلال أحداث فيلم Wicked، وهي جالسة بفستانها الوردي المنتفخ داخل دعامة الفقاعة. وقد علقت على مقطع الفيديو قائلة: "أحاول أن أقول وداعاً لفقاعتي بعد أن انتهينا من تصوير المشهد الأخير فيها (فقط في الفقاعة، وليس المشهد الأخير في الأفلام) والذي يحدث في الواقع أن يكون أحد أوائل المشاهد التي سترونها".

وأضافت بتعليقها: "كان الارتباط الذي شعرت به بعصاي وفقاعتي ساحقاً بشكلٍ كوميدي، قضيت العديد من الأيام الطويلة والجميلة هنا في ضوء الشمس، وفي المطر المتجمد والرياح.. غنينا وضحكنا وشاركنا اللحظات الدامعة والمعقدة والسخيفة على حدٍ سواء".

وخلال تعليقها عن إحساس الشخصية التي جسدتها خلال أحداث الفيلم قالت: "هذه الدعائم والقطع المادية تحمل الكثير، كانت الفقاعة بمثابة منزلها بعيداً عن المنزل، صدفة واقية ومكان هادئ وآمن لجميع أسرارها وحقائقها الصغيرة، ملأت عصاها فراغاً في قلبها، وأعطتها إحساساً بالهدف والقوة والسحر، حتى لو كان هذا السحر إلى حدٍ ما في رأسها. أفتقد هذه القطع المادية منها كثيراً"، واختتمت تعليقها: "آسفة لأن هذا التعليق يبدوا وكأنه تأبين حرفي".

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قصة فيلم Wicked

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حضور أريانا غراندي حفل ميت غالا 2024

طُرح مؤخراً بدور العرض السينمائي الجزء الأول من فيلم Wicked المقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية الناجحة. وتدور قصة الفيلم حول إلفابا (سينثيا إيريفو) الساحرة الشريرة صاحبة البشرة الخضراء، التي تقيم صداقة مع غليندا (أريانا غراندي) الساحرة الطيبة التي تعيش حياة مختلفة مليئة بالطموح والتهور على أمل تحقيق أحلامها. بعد لقاء مع ساحر أوز، سرعان ما تصل علاقتهما إلى مفترق طرق حيث تبدأ حياتهما في اتخاذ مسارات مختلفة تماماً.يُذكر أن النجمة أريانا غراندي حضرت حفل ميت غالا 2024 في مايو الماضي، وجاء حضورها بعد غياب 6 أعوام عن هذه الفعالية، لتسجل حضورها للمرة الثانية في الحفل الذي ينتظره عشاق الموضة بشكل خاص وعشاق هوليوود أيضاً.

وقد تألقت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً بفستان مميز من Loewe باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها التي تتناسب وموضوع الحفل وهو المستوحى من قصة "Garden Of Time" القصيرة للكاتب جي جي بالارد عام 1962، بوضع أجنحة فراشة على وجهها، لكنها حضرت وحيدة دون حبيبها إيفان سلاتر.

وكان اللافت في إطلالة أريانا أنها كسبت القليل من الوزن، بعد ظهورها مؤخراً بنحافة عرضتها لموجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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