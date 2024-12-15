فن ومشاهير

وفيات المشاهير العالميين لعام 2024 .. أبرزهم آلان ديلون وفرنسواز هاردي وليام باين وماغي سميث

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ميرنا وليد - بيروت - شهد العام 2024 عدداً كبيراً من وفيات المشاهير العالميين، وتعددت أسباب الوفاة بين المرض والحوادث المؤلمة، وكان أبرزها وفاة المغني البريطاني ليام باين جراء حادث مأساوي بعد سقوطه من شرفة الفندق في الأرجنتين.
ونعدد لكم أبرز وفيات النجوم العالميين لعام 2024:

وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون.. أبرز محطات حياته | سكاي نيوز عربيةآلان ديلون

وفاة الممثل والمنتج الفرنسيآلان ديلونعن عمر ناهز الـ 88 سنة في 18 آب/أغسطس.

Dame Maggie Smith, winner of Natasha Richardson Award for Best Actress Award in partnership with Christian Louboutin for 'A German Life' poses in the winners room at the 65th Evening Standard Theatre Awards In Association With Michael Kors at London Coliseum on November 24, 2019 in London, Englandماغي سميث

وفاة الممثلة البريطانيةماغي سميثفي 27 أيلول/سبتمبر عن عمر ناهز الـ 89 عاماً.

Actor Tony Todd attends the All in for CP celebrity charity poker event benefiting the One Step Closer Foundation's effort to fight Cerebral Palsy at Bally's Las Vegas on December 9, 2018 in Las Vegas, Nevadaتوني تود

توفي الممثل الأميركي توني تود عن عمر ناهز الـ69 عاماً في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

Quincy Jones attends Netflix's كوينسي جونز

توفي المنتج الموسيقي الأميركيكوينسي جونزفي لوس أنجلوس في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

La comédienne Anouk Aimée est morte à l'âge de 92 ansأنوك إيميه

توفيت الممثلة الفرنسيةأنوك إيميهعن عمر ناهز الـ 92 عاماً في 18 حزيران/ يونيو.

Georgina Cooperجورجينا كوبر

العارضة البريطانية جورجينا كوبر توفيت عن عمر ناهز الـ 46 عاماً في
8 تشرين الثاني/نوفمبر.

Ron Elyرون إيلي

توفي الممثل الأميركيرون إيليالذي إشتهر بدور طرزان في الستينات عن عمر ناهز الـ 86 عاماً في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

michael newman los angeles 08 26 24مايكل نيومان

توفي الممثل الأميركيمايكل نيومانفي تشرين الأول/أكتوبر عن عمر ناهز الـ 67 عاماً.

Françoise Hardy obituary: French ballad singer and '60s star dies at 80 – Legacy.comفرنسواز هاردي

توفيت المغنية والكاتبة الفرنسيةفرنسواز هارديعن عمر ناهز الـ 80 عاماً في 11 حزيران/يونيو.

Mimi Hines at the 7th annual star-studded Actors' Fund Winter Concert ''Everything's Coming Up Roses'ميمي هاينز

المغنية الإستعراضية الأميركية ميمي هاينز توفيت في 21 تشرين الأول/أكتوبر عن عمر ناهز الـ 91 سنة.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 12: Liam Payne poses for a photograph as Liam Payne and Rita Ora visit KISS FM at Bauer Radio on January 12, 2018 in London, England.ليام باين

توفي المغني البريطانيليام باينوالذي كان عضو في فرقة "One Direction" في 16 تشرين الأول/أكتوبر في الأرجنتين.

ntertainer Mitzi Gaynor attends the Academy of Television Arts & Sciences' ميتزي غاينور

توفيت الممثلة في الأفلام الإستعراضية الأميركية ميتزي غاينور عن عمر ناهز الـ 93 سنة في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

Gavin Creel at the opening night of غافن كريل

توفي الممثل الأميركي غافن كريل في 30 أيلول/سبتمبر عن عمر ناهز الـ48 عاماً.
وأيضاً توفيت وفاة الممثلة البريطانيةماغي سميثفي 27 أيلول/سبتمبر عن عمر ناهز الـ 89 سنة.

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 07: Actor Drake Hogestyn attends the Days Of Our Lives' 50th Anniversary Celebration at Hollywood Palladium on November 7, 2015 in Los Angeles, California.دريك هوجستين

توفي الممثل الأميركيدريك هوجستينعن عمر 71 عاماً في 28 أيلول/سبتمبر.

NEW YORK, NY - OCTOBER 30: John Amos attends the 2014 Doe Fund Benefit & Gala Celebration at Cipriani 42nd Street on October 30, 2014 in New York City. (Photo by Shahar Azran/WireImage)جون أموس

توفي الممثل جون أموس في 21 آب/أغسطس.

Actress Gena Rowlands accepts her honoary Oscar award during the 7th annual Governors Awards ceremony presented by the Board of Governors of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences at the Hollywood & Highland Center in Hollywood, California on November 14, 2015.جينا رولاندز

توفيت الممثلة جينا رولاندز عن عمر ناهز الـ 94 عاماً.

Autumn Crittendon from 16 and Pregnant, AKA Autumn Oxleyأوتومن كريتيندون

توفيت الممثلة أوتومن كريتيندون في 20 تموز/يوليو عن عمر 27 عاماً.

Shannen Doherty poses for a portrait in the Getty Images & People Magazine Portrait Studio at Hallmark Channel and American Humanes 2019 Hero Dog Awardشانون دوهرتي

توفيت الممثلةشانون دوهرتيعن عمر ناهز الـ 53 عاماً في 13 تموز/ يوليو بعد صراع مع مرض السرطان.

Shelley Duvallشيلي دوفال

الممثلة شيلي دوفال توفيت عن عمر ناهز الـ 75 عاماً في 11 تموز/يوليو في تكساس.

Donald Sutherlandدونالد ساذرلاند

توفي الممثلدونالد ساذرلاندعن عمر 88 عاماً في 20 حزيران/يونيو.

Johnny Wactor is seen in Old City on October 29, 2023 in Philadelphiaجوني واكتور

توفي الممثلجوني واكتورعن عمر ناهز الـ 37 عاماً بعد حادث مأساوي في 25 أيار/ مايو في لوس أنجلوس.

Morgan Spurlockمورغان سبورلوك

توفي المخرج مورغان سبورلوك في 23 أيار/مايو عن عمر ناهز الـ 53 عاماً في نيويورك.

Recording artist Charlie Colin arrives at the Friendly House Los Angeles Annual Awards Luncheon at The Beverly Hilton Hotel on October 26, 2013 in Beverly Hills, California.شارلي كولين

توفي الموسيقي شارلي كولين عن عمر ناهز الـ 58 سنة في أيار/ مايو.

Dabney Colemanدابني كولمان

توفي الممثلدابني كولمانفي 16 ايار/مايو عن عمر ناهز الـ 92 سنة.

Chance Perdomo attends the تشانس بيردومو

توفي الممثلتشانس بيردوموعن عمر ناهز الـ 27 عاماً.

Barbara Rush attends The 30th Anniversary Screening of باربرا راش

توفيت الممثلة باربارا راش عن عمر ناهز الـ 97 سنة.

Jennifer Leakجينيفر ليك

توفيت الممثلةجينيفر ليكفي 18 آذار عن عمر 76 عاماً.

American actress Robyn Bernardروبين برنار

الممثلة روبين برنار توفيت عن عمر ناهز الـ 64 عاماً في كاليفورنيا.

Anne Whitfieldآن ويتفيلد

توفيت الممثلة آن ويتفيلد عن عمر 85 سنة في 14 شباط/فبراير.

Toby Keith An Intimate Evening with Toby Keith benefiting All-Stars Helping Kidsتوبي كيث

توفي المغني توبي كيث في 5 شباط/فبراير عن عمر ناهز الـ 62 عاماً.

Actor Kenneth Mitchell speaks at the كينيث ميتشيل

توفي الممثلكينيث ميتشيلفي 24 شباط/فبراير عن عمر ناهز الـ 49 سنة.

Chris Gauthier poses for a picture during the Legends And Stars: Whitecaps FC Charity Alumni matchكريس غوتييه

توفي الممثل كريس غوتييه عن عمر ناهز الـ 48 سنة في 23 شباط/فبراير.

Richard Lewisريتشارد لويس

توفي الممثل ريتشارد لويس عن عمر ناهز الـ 76 عاماً في شباط/فبراير.

Carl Weathersكارل ويذرز

توفي الممثلكارل ويذرزفي الأول من شباط/فبراير عن عمر ناهز الـ 76 عاماً.

Christian Oliver attends the 2020 Mercedes-Benz Annual Academy Viewing Party at Four Seasons Los Angeles at Beverly Hills on February 09, 2020 in Los Angeles, California.كريستيان أوليفييه

توفي الممثل كريستيان أوليفييه في كانون الثاني/يناير عن عمر ناهز الـ 51 عاماً.

Harry Johnsonهاري جونسون

توفي الممثل هاري جونسون عن عمر ناهز الـ 81 عاماً في 3 كانون الثاني/يناير.

Glynis Johns during غلينيس جونز

توفيت الممثلة البريطانية غلينيس جونز عن عمر ناهز الـ 100 عام في لوس أنجلوس.

David Soul attends the Vina Carmen Cigar Smoker Of The Year Awards 2019 founded by Boisdale at Boisdale of Canary Wharf on December 02, 2019 in London, England.ديفيد سول

توفي الممثل ديفيد سول عن عمر ناهز الـ 80 عاماً في 4 كانون الثاني/يناير.

Alec Musserأليك موسي

توفي الممثل أليك موسي عن عمر ناهز الـ 50 سنة في كانون الثاني/يناير.

Star Trek Actor Gary Graham Dead at 73: 'This Was So Sudden'غاري غراهام

توفي الممثل غاري غراهام عن عمر ناهز الـ 73 سنة في 22 كانون الثاني/يناير.

Isabelle Lawrence Thomas Dies filmmaker Wife Producer Bradley Thomasإيزابيل توماس

انتحرت الممثلة إيزابيل توماس عن عمر ناهز الـ 39 سنة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات المشاهير العالميين لعام 2024 .. أبرزهم آلان ديلون وفرنسواز هاردي وليام باين وماغي سميث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا