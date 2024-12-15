وفيات المشاهير العالميين لعام 2024 .. أبرزهم آلان ديلون وفرنسواز هاردي وليام باين وماغي سميث

ميرنا وليد - بيروت - شهد العام 2024 عدداً كبيراً من وفيات المشاهير العالميين، وتعددت أسباب الوفاة بين المرض والحوادث المؤلمة، وكان أبرزها وفاة المغني البريطاني ليام باين جراء حادث مأساوي بعد سقوطه من شرفة الفندق في الأرجنتين.

ونعدد لكم أبرز وفيات النجوم العالميين لعام 2024:

آلان ديلون

وفاة الممثل والمنتج الفرنسيآلان ديلونعن عمر ناهز الـ 88 سنة في 18 آب/أغسطس.

ماغي سميث

وفاة الممثلة البريطانيةماغي سميثفي 27 أيلول/سبتمبر عن عمر ناهز الـ 89 عاماً.

توني تود

توفي الممثل الأميركي توني تود عن عمر ناهز الـ69 عاماً في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

كوينسي جونز

توفي المنتج الموسيقي الأميركيكوينسي جونزفي لوس أنجلوس في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

أنوك إيميه

توفيت الممثلة الفرنسيةأنوك إيميهعن عمر ناهز الـ 92 عاماً في 18 حزيران/ يونيو.

جورجينا كوبر

العارضة البريطانية جورجينا كوبر توفيت عن عمر ناهز الـ 46 عاماً في

8 تشرين الثاني/نوفمبر.

رون إيلي

توفي الممثل الأميركيرون إيليالذي إشتهر بدور طرزان في الستينات عن عمر ناهز الـ 86 عاماً في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

مايكل نيومان

توفي الممثل الأميركيمايكل نيومانفي تشرين الأول/أكتوبر عن عمر ناهز الـ 67 عاماً.

فرنسواز هاردي

توفيت المغنية والكاتبة الفرنسيةفرنسواز هارديعن عمر ناهز الـ 80 عاماً في 11 حزيران/يونيو.

ميمي هاينز

المغنية الإستعراضية الأميركية ميمي هاينز توفيت في 21 تشرين الأول/أكتوبر عن عمر ناهز الـ 91 سنة.

ليام باين

توفي المغني البريطانيليام باينوالذي كان عضو في فرقة "One Direction" في 16 تشرين الأول/أكتوبر في الأرجنتين.

ميتزي غاينور

توفيت الممثلة في الأفلام الإستعراضية الأميركية ميتزي غاينور عن عمر ناهز الـ 93 سنة في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

غافن كريل

توفي الممثل الأميركي غافن كريل في 30 أيلول/سبتمبر عن عمر ناهز الـ48 عاماً.

وأيضاً توفيت وفاة الممثلة البريطانيةماغي سميثفي 27 أيلول/سبتمبر عن عمر ناهز الـ 89 سنة.

دريك هوجستين

توفي الممثل الأميركيدريك هوجستينعن عمر 71 عاماً في 28 أيلول/سبتمبر.

جون أموس

توفي الممثل جون أموس في 21 آب/أغسطس.

جينا رولاندز

توفيت الممثلة جينا رولاندز عن عمر ناهز الـ 94 عاماً.

أوتومن كريتيندون

توفيت الممثلة أوتومن كريتيندون في 20 تموز/يوليو عن عمر 27 عاماً.

شانون دوهرتي

توفيت الممثلةشانون دوهرتيعن عمر ناهز الـ 53 عاماً في 13 تموز/ يوليو بعد صراع مع مرض السرطان.

شيلي دوفال

الممثلة شيلي دوفال توفيت عن عمر ناهز الـ 75 عاماً في 11 تموز/يوليو في تكساس.

دونالد ساذرلاند

توفي الممثلدونالد ساذرلاندعن عمر 88 عاماً في 20 حزيران/يونيو.

جوني واكتور

توفي الممثلجوني واكتورعن عمر ناهز الـ 37 عاماً بعد حادث مأساوي في 25 أيار/ مايو في لوس أنجلوس.

مورغان سبورلوك

توفي المخرج مورغان سبورلوك في 23 أيار/مايو عن عمر ناهز الـ 53 عاماً في نيويورك.

شارلي كولين

توفي الموسيقي شارلي كولين عن عمر ناهز الـ 58 سنة في أيار/ مايو.

دابني كولمان

توفي الممثلدابني كولمانفي 16 ايار/مايو عن عمر ناهز الـ 92 سنة.

تشانس بيردومو

توفي الممثلتشانس بيردوموعن عمر ناهز الـ 27 عاماً.

باربرا راش

توفيت الممثلة باربارا راش عن عمر ناهز الـ 97 سنة.

جينيفر ليك

توفيت الممثلةجينيفر ليكفي 18 آذار عن عمر 76 عاماً.

روبين برنار

الممثلة روبين برنار توفيت عن عمر ناهز الـ 64 عاماً في كاليفورنيا.

آن ويتفيلد

توفيت الممثلة آن ويتفيلد عن عمر 85 سنة في 14 شباط/فبراير.

توبي كيث

توفي المغني توبي كيث في 5 شباط/فبراير عن عمر ناهز الـ 62 عاماً.

كينيث ميتشيل

توفي الممثلكينيث ميتشيلفي 24 شباط/فبراير عن عمر ناهز الـ 49 سنة.

كريس غوتييه

توفي الممثل كريس غوتييه عن عمر ناهز الـ 48 سنة في 23 شباط/فبراير.

ريتشارد لويس

توفي الممثل ريتشارد لويس عن عمر ناهز الـ 76 عاماً في شباط/فبراير.

كارل ويذرز

توفي الممثلكارل ويذرزفي الأول من شباط/فبراير عن عمر ناهز الـ 76 عاماً.

كريستيان أوليفييه

توفي الممثل كريستيان أوليفييه في كانون الثاني/يناير عن عمر ناهز الـ 51 عاماً.

هاري جونسون

توفي الممثل هاري جونسون عن عمر ناهز الـ 81 عاماً في 3 كانون الثاني/يناير.

غلينيس جونز

توفيت الممثلة البريطانية غلينيس جونز عن عمر ناهز الـ 100 عام في لوس أنجلوس.

ديفيد سول

توفي الممثل ديفيد سول عن عمر ناهز الـ 80 عاماً في 4 كانون الثاني/يناير.

أليك موسي

توفي الممثل أليك موسي عن عمر ناهز الـ 50 سنة في كانون الثاني/يناير.

غاري غراهام

توفي الممثل غاري غراهام عن عمر ناهز الـ 73 سنة في 22 كانون الثاني/يناير.

إيزابيل توماس

انتحرت الممثلة إيزابيل توماس عن عمر ناهز الـ 39 سنة.