خاص لـ الخليج 365 راشد الشمراني: كنا متوقعين فوزنا باستضافة كأس العالم 2034 وجديدي القادم في الباحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - بكل ثقة صرح الفنان الدكتور راشدالشمراني عن توقعة بفوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034 وقال لـ الخليج 365: "نبارك للملكة العربية السعودية بالفوز باستضافة كأس العالم 2034، وأكمل: "حقيقة بأمانة أتحدث عن رأيي الشخصي كان الجميع سابقاً يترقبون بتلهف مَن سيُعلن عن الفوز ومن هي الدوله المضيفة لكأس العالم، ولكن في هذه النسخه كنا متيقنين ومؤمنين بأن المملكه هي أكثر تأهيلاً باستضافة كأس العالم بـ2034 وإن شاء الله سيكون شيئاً مختلفاً، وسيرى العالم نسخةً جميلةً ومختلفةً لها على أرض السعودية".

جديد راشد الشمراني القادم

وعند سؤالنا للفنان راشدالشمراني عن جديده القادم قال: "بعد انتهائي من مهرجان الرياض للمسرح بنسخته الثانية، هنالك عمل جديد لي سيكون للتلفزيون السعودي وهو عبارة عن مسلسل اجتماعي ريفي سيتم تصويره بمدينة الباحة بالملكة العربية السعودية، وأتوقع أن المكان سيكون بطلاً ومميزاً بالعمل وسنقدم عملاً لمنطقة جميلة بمملكتنا وهي المنطقة الجنوبية".

آخر أعمال عُرضت للفنان راشدالشمراني

وكان آخر عمل عُرض للشمراني هو مسلسل "كرمال الولد"، وهو مسلسل ذو طابع اجتماعي كوميدي، من بطولة الفنان حبيب الحبيب، راشد الشمراني، علي الحميدي، ماجد مطرب فواز، عهودالسامر، ليليان نمري، فيصل الدغريري، محسن الشمري، عهودالسامر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، ومن إخراج منيرالزعبي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش قضايا المجتمع بطريقة فكاهية مميزة.

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