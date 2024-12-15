بالفيديو هيئة المسرح والفنون الأدائية تكشف تفاصيل مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والفنان الدكتور راشدالشمراني مدير المهرجان بهذه الدورة، وعدد من الإعلاميين والشخصيات الثقافية ومسؤولي المهرجان، كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز السعودي للموسيقى بالرياض.

وينطلق المهرجان اليوم الأحد في 15 في ديسمبر 2024 في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، ويستمر حتى26 ديسمبر 2024، ليقدم منصةً محوريةً لدعم المسرحيين السعوديين واكتشاف وتطوير المواهب الناشئة.

كلمة سلطان البازعي

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي في كلمته خلال المؤتمر، أنيمثل ركيزةً أساسيةً لتعزيز الحركة المسرحية في المملكة وزيادة الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية لدى الجمهور المحلي، كما أشار إلى أن المهرجان سيشهد تقديم 20 عرضاً مسرحياً تم اختيارها بعناية من قبل لجنة مختصة تضم نخبةً من المتخصصين والخبراء في مجال المسرح، يرأسها عامر الحمود وعضوية كلٍ من جاسم الأنصاري، سهير المرشدي، سامح مهران، و آلاء نجم، حيث ستعمل على تقييم العروض المشاركة وفق معايير دقيقة وشاملة، لتعكس تنوع الفنون المسرحية في المملكة، بالإضافة إلى برامج فكرية وتطويرية، كما ستحظى الدورة الحالية بتكريم شخصية هذا العام وهو أحمدالسباعي رحمه الله.

كما تم استعراض عملية اختيار العروض التي تأهلت للمشاركة، والتي تعكس الجودة والابتكار في الإنتاج المسرحي.

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كلمة راشد الشمراني

مهرجان الرياض للمسرح

وأوضح مدير المهرجان الدكتور راشدالشمراني. أن الفعاليات تتضمن ندوات فكرية متخصصة وورش عمل تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الشبابية المسرحية ودعم مسيرتها، كما سيتم خلال المهرجان الإعلان عن معايير اختيار العروض المشاركة وآليات تقييم الجوائز.يُعد مهرجان الرياض للمسرح خطوة محورية ضمن إستراتيجيةلإثراء وتفعيل الحراك المسرحي المحلي وزيادة مستوى إقبال الجمهور على قطاع المسرح والفنون الأدائية، كما يعكس المهرجان التزام الهيئة برفع مستوى الإبداع في الفنون الأدائية ودعم المواهب السعودية لتحقيق حضور قوي على الساحة الإقليمية والدولية.

وستُختتم فعاليات المهرجان في 26 من ديسمبر 2024، حيث ستُعلن الجوائز وتُكرم العروض المتميزة التي شاركت في دورته الثانية، ما يجعل المهرجان منصةً ثقافيةً متكاملةً لدعم المسرح والفنون الأدائية في المملكة العربية السعودية.

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