بالفيديو خاص لـ الخليج 365 راشد الشمراني: النسخة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح تتمة للنسخة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - أكد الفنان الدكتور راشد الشمراني مدير مهرجان الرياض للمسرح بدورته الثانية عن أن النسخة الثانية من المهرجان هي تتمة للبناء المؤسس بشكلٍ رائع للنسخة الأولى، وقال لـ الخليج 365 خلال لقائها معه إن هنالك اختلافات في هذه النسخة، منها أنه بدلاً من أن يقدم عرض واحد كما كان في النسخة الأولى للمسرحيات سيكون في النسخة الثانية عرضين، كما أصبح هنالك مسرح معاصر وهو سيركز على التجديد والإبداع في هيكل العرض المسرحي، مع الاعتماد على الأساليب المسرحية الحديثة، ويشمل هذا المسار عناصر السينوغرافيا المبتكرة، والتوظيف المتميز للإضاءة والصوت، إضافة إلى تقنيات تكوين الممثل التي تساهم في تشكيل الصورة المسرحية المتكاملة، وكذلك أعمال المونودراما والديودراما، التي تتيح مساحة أكبر لاستكشاف الشخصيات والموضوعات من زوايا غير تقليدية.

والمسرح الاجتماعي سيركز على الأعمال التي تعكس القضايا الاجتماعية المحلية، وتسلِّط الضوء على القضايا والقصص الواقعية من البيئة السعودية، عبر الموروث الشعبي أو القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع، وذلك بهدف تقديم عروض تؤثر في الجمهور بشكلٍ مباشر، وتتناول الاحتياجات الاجتماعية بأسلوب جذاب وواقعي.

وعند سؤالنا للشمراني هل هنالك حضور خليجي وعربي للمهرجان أجاب قائلاً: "بالتأكيد هنالك أسماء مهمة كثيرة ستحضر المهرجان بإذن الله في مجال المسرح من الأساتذة الكبار والنجوم ببلدانهم ولهم مكانة من جميع الدول سواء الخليجية والوطن العربية". واختتم راشد الشمراني حديثه وتمنى التوفيق لكل العروض التي ستشارك والاستمتاع بالورش والندوات بالمهرجان.

مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية

أسماء العروض المسرحية المشاركة في مهرجان الرياض للمسرح

يُذكر أنبدورته الثانية سيُقام تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة من 15 إلى 26 من ديسمبر 2024 في الرياض بجامعة الأميرة نورة.

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن أسماء العروض المسرحية المتأهلة للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح، التي ستتنافس بـ20 عرضاً مسرحياً، وهي كالتالي:

مسرحية السقوط من نص دافئ.

مسرحية رحلة دولية.

مسرحية إمبراطورية منخوليا.

مسرحية حارسة المسرح.

مسرحية الناعشون.

مسرحية المكعبل.

مسرحية كونتينر.

مسرحية شاكر هولمز.

مسرحية الهذيان.

مسرحية المغامر والمملوك.

مسرحية شرهبان.

مسرحية طوق.

مسرحية رشيد واللي سواه في بلاد الواه واه.

مسرحية خاتم زواج.

مسرحية وردة الليلك.

مسرحية حفيد للإيجار.

مسرحية الأشباح.

مسرحية القمقم.

مسرحية غيمة.

مسرحية سليق وباقيت.

وستكون المشاركة في المهرجان ضمن مسارين رئيسيين "المسرح الاجتماعي" و"المسرح المعاصر".

قد ترغبين في معرفة هيئة المسرح والفنون الأدائية تعلن عن أسماء المسرحيات المتأهلة في مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».