خاص لـ الخليج 365 أبرار فيصل: أصداء فيلم ليل نهار مرضية وأبارك للسعودية الفوز باستضافة كأس العالم 2034

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - كشفت الفنانة أبرار فيصل عن دورها الذي جسدته في الفيلم السينمائي "ليل نهار" وقالت لـ الخليج 365: "قدمت دور ليل الفنانة الشعبية في فيلم ليل نهار"، وعن الأصداء التي وجدها الفيلم كعرض أول للعمل بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قالت أبرار: "الحمدالله الأصداء مرضيه جداً وجميلة، وكذلك أجواء العرض أحبها الجميع وقبل عرض الفيلم بالمهرجان كنا قد وعدنا الجمهور خلال ساعه و50 دقيقه سيضحكون ويتعاطفون وسيحملون مشاعر مختلطه وهذا ما حدث بالضبط، والحمدالله استمتعوا بالعمل ووجدنا أصداء أسعدتنا كعرض أول للعمل".

وعند سؤالنا لـ أبرار فيصل عن هل تعتزم مستقبل احتراف الغناء، خاصةً أنها أثبت خلال الفيلم أنها تمتلك صوتاً غنائياً جميلاً، أجابت قائلة: "أحب التمثيل وأرى أن صوتي جميل ولكن متواضع".

وعن جديدها القادم قالت أبرار: "قبل عرض فيلم "ليل نهار" تلقيت عروضاً كثيرة ونصوص أعمال ولكنها لا زالت قيد الدراسة، والآن أنا بمرحلة الاختيار وتقديم الأفضل وأختار الدور بعناية، وبالتأكيد ستكون هنالك أعمال ومشاريع قادمة.

فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

وباركت الفنانة أبرار فيصل للجميع فوز السعودية باستضافة كاس العالم 2034 وقالت: ألف مبروك للسعوديه ولحكومتنا والشعب على هذا الإنجاز والحمدالله إني سعودية.

قد ترغبين في معرفة أبطال ليل نهار يتحدثون لـ الخليج 365 عن تجربة الفيلم بمهرجان ...

فيلم "ليل نهار"

"ليل نهار" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زيادالعمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، نواف السليمان، وعلي إبراهيم.

وتدور أحداث العمل حول المطرب "نَهار" ذي الشعبية الكبيرة لحملة اتهامات بالعنصرية، ليعلن بشكلٍ مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء على الهواء مباشرة، مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة ويتزوج من "ليل" وتدور الأحداث.

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