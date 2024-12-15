خاص لـ الخليج 365 نواف السلمان: ليل نهار جمع بين الجد والضحك والسعودية قادرة على تنظيم كأس العالم 2034

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - راهن الفنان نواف السليمان على نجاح الفيلم السينمائي "ليل نهار"، الذي جسد فيه دور "داغر"، وأثنى على مخرج ومؤلف العمل؛ عبد العزيز المزيني، وقال لـ"الخليج 365": المخرج أعتنى بتفاصيل الدور الذي لعبته بفيلم "ليل نهار"، وهي شخصية "داغر"، وسعيد بلعب هذه الشخصية، والتي تضحي بالجميع من أجل المال، وأدعو الجميع لمشاهدة الفيلم خلال ساعة و50 دقيقة من الضحك والأحداث الجميلة.

وعند سؤاله عن أصداء العرض الأول للعمل في مهرجان البحر الأحمر مؤخراً، قال السليمان: "الأصداء مُرضية والحمد لله، الجميع أُعجب بالعمل، وهذا ما سمعناه بعد انتهاء عرضه الأول بجدة، والآن نحن ننتظر رأي الجمهور بالفيلم، خاصةً أنه متاح بدور السينما، وننتظر آراءهم، وبرأيي كفنان أن فيلم "ليل نهار" فيلم سينمائي مختلف عمّا قُدم سابقاً من أعمال".

فوز السعوية باستضافة كأس العالم

أعمال جديدة للفنان نواف السليمان

فيلم " ليل نهار"

وعن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، قال: "إن الفوز غير غريب، وملف السعوديه قُدم بأفضل وجهة، واستحققنا الفوز، وبرأيي أن المملكة العربية السعودية قادرة الآن على تنظيم كأس العالم، بل أي حدث بالعالم، وتحت قيادتنا نحن قادرون على الفوز والتقدم بأي مجال ولله الحمد".وعن الأعمال القادمة للفنان، كشف أنه انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل بعنوان "هزاع"، يتكون من 10 حلقات، من بطولة الفنان خالد صقر، وهنالك مسلسل رمضاني يُحضّر له، لكن لا يستطيع الإفصاح عنه الآن، وأكمل: "كما انتهيت من تصوير فيلم سينمائي بعنوان "قشموع" من ﺇﺧﺮاج معتز التوني، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الراشد، ومن بطولة الفنان محمد الراشد، بيومي فؤاد، محمد الجبرتي، أصايل محمد، بدر محسن، وسعيد صالح".من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، نواف السليمان، وعلي إبراهيم.

وتدور أحداث العمل حول المطرب "نَهار" ذي الشعبية الكبيرة لحمله اتهامات بالعنصرية، ليعلن بشكل مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء على الهواء مباشرة، مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة.

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