خاص لـ"الخليج 365" زياد العمري: رغم خوفي أصداء ليل نهار جميلة وفوزنا باستضافة كأس العالم 2034 مفرح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - أكد الفنان زياد العمري أنه سعيد جداً بالعرض الخاص الذي قُدم بالرياض للفيلم السينمائي "ليل نهار"، حيث يلعب بطولة العمل، وقال لـ"الخليج 365": "جسدت بالعمل دور "نهار" ولا أحب أن أقول إني بطل العمل؛ لأن البطولة في هذا الفيلم أعتبرها مشتركة بحميع من شارك فيها، وأما الشخصية التي جسدتها فهي "نهار" مغني أوبرا مشهور وفجأة يجد نفسه أمام تنافس بيني وبين مغنية شعبية، وهي "ليل" وفي النهاية تنتصر هذه المغنية وتحقق ما تريد، ولكن بعد أن تحدث الكثير من الأحداث المشوقة".

وعن الأصداء التي وجدها الفيلم عندما عُرض مؤخراً كعرض أول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي قال العمري: "لا أخفيكم الأصداء جميلة، كنت خايف جداً وقت عرض الفيلم بجدة ولكن بعد ردة فعل الجمهور الجميلة والمشجعة سعدت جداً والحمد لله استطعنا أن نقدم فيلماً سينمائياً سعودياً يسعد المشاهد ومحبي السينما".

أعمال جديدة للفنان زياد العمري

استضافة السعودية لكأس العالم 2034

آخر عمل عُرض للفنان زياد العمري

فيلم "ليل نهار"

وعن جديده القادم كشف الفنانأنه بصدد عمل جديد مع الفنان إبراهيم الخيرالله وهو بعنوان "الزرفة"، وسينتهي من تصويره خلال العشرة أيام القادمة. وهنالك عمل آخر سيتم عرضه بالموسم الرمضان 2025 ولكنه لا يستطيع في الوقت الحالي الكشف عن تفاصيله.قد ترغبين في معرفة إبراهيم الخيرالله: أمنيتي أن تكون ثلاثة أفلام سعودية من ...وبفرحة من الأعماق، قال الفنان: "الحمدالله أن المملكة فازت باستضافة كأس العالم بـ 2034، وهذا الأمر ليس بغريب عن مملكتنا وأتوقع بإذن الله بعد استضافتنا لهذا الحدث المهم سنحظى بكل مرة بالفوز واستضافة مثل هذه المحافل والأحداث المهمة في بلدنا الجميل".وكان آخر عمل عُرض للفنانبالموسم الرمضاني 2024 مسلسل "خطة ب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ منير الزعبي ومن بطولة كل من الفنان إبراهيم الحجاج، ميلا الزهراني، إبراهيم الخير الله، في فؤاد، حكيم جمعة." من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المزيني، ومن بطولة الفنان، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، نواف السليمان، وعلي إبراهيم. وتدور أحداث العمل حول المطرب "" ذي الشعبية الكبيرة لحمله اتهامات بالعنصرية، ليعلن بشكل مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء على الهواء مباشرة، مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة، ويتزوج من "" وتدور الأحداث.

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