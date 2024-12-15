هذا ما قالته هيفاء حسين عقب إعلان حبيب غلوم عن مشاركتها في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - تخوض الفنانة هيفاء حسين الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل يحمل اسم "شغاب"، وأعلن عن هذا الخبر زوجها الفنان حبيب غلوم؛ إذ نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وعلق بالقول: "الجميلة هيفاء حسين إحدى نجمات مسلسل شْغَابْ كونوا على الموعد في رمضان إن شاء الله".

هيفاء حسين توجه رسالة لزوجها حبيب غلوم

عبرت الفنانة هيفاء حسين، عن سعادتها بالطريقة التي كشف من خلالها زوجها الفنانعن خوضها السيزون الرمضاني 2025 بمسلسل "شغاب"؛ إذ وصفت روحه بالجميلة في تعليقها على ما نشره، وكتبت: "روحك الجميلة".

ويشارك حبيب غلوم زوجته هذا المسلسل، ولكن لم يتم الكشف حتى وقتنا هذا عن طبيعة أدوارهما بالعمل أو حتى ملامح من قصته.

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أعمال فنية جمعت الثنائي حبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين

فيلم "عقاب" وتفاصيل اللقاء الأول

وتزامناً مع تواجد الثنائي في موسم دراما رمضان المقبل 2025 في عمل درامي واحد، سوف نستعرض عدداً من الأعمال الفنية التي جمعتبزوجها الفنانمن خلال السطور التالية.خلال أحد اللقاءات التي جمعتبزوجهافي أحد البرامج، استرجعتكواليس أول لقاء بينهما، قائلة إنها اجتمعت لأول مرة بالفنانقبل زواجهما في فيلم "عقاب"، الذي يُعد أول فيلم روائي إماراتي طويل؛ لافتة إلى أن هذا الفيلم تسبب في تعرفها إليه، وبعد ذلك توالت الأعمال

وفي اللقاء ذاته، تحدّث أيضاً حبيب غلوم عن هذا اللقاء موضحاً أنه كان وقتها مشرفاً على الفيلم؛ حيث كان يقوم باختيار الممثلين المشاركين فيه، وتسبب هذا الأمر في تعرُّفه إلى هيفاء حسين.

فيلم "عقاب" مقتبس من رواية "الكونت دي مونت كريستو"، ويروي الفيلم قصة (ماجد)، وهو بحّار يحلم بالزواج من حبيبته (فاطمة)، لكن أحلامه تتحطم عندما يتهمه خصمه (خميس) ظلماً بالخيانة.

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أعمال درامية ذات طابع خاص

"الزقوم"

عُرض مسلسل "الزقوم" في موسم دراما رمضان 2022، ومن خلاله قدمتشخصية "العنود"، بينما كاندورٌ مختلف في هذا العمل الأول؛ حيث شارك من خلاله كممثل بشخصية تدعى "صقر بن سيف"، وأيضاً مشاركته كمشرف عام به.

ويتحدث مسلسل "الزقوم"- العمل الدرامي التراثي المعاصر- عن سكان قرية يتعرضون لأحداث مختلفة، تقع في حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع الأخير من القرن الماضي، وصولاً إلى يومنا هذا، ويستعرض موضوعات اجتماعية شائكة بين الماضي والحاضر. وضمّ العمل عدداً من النجوم، على رأسهم: سعد الفرج، فاطمة الحوسني، أميرة محمد وآخرون، والعمل من تأليف إسماعيل عبد الله، ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة.

الجذوع

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من جهةٍ أخرى، شاركتفي موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل "الجذوع "، ودارت أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حيث تشاركت بطولة العمل مع، الذي ظهر معها في أكثر من مشهد بكواليس العمل، ووثَّقت تلك اللحظات بمجموعة صور مختلفة نشرتها عبْر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وكانت الرومانسية حاضرة بينهما، ودللت على هذا الأمر التعليقات التي كانت تكتبهاعلى الصور التي تنشرها، منها على سبيل المثال: "ما أعرف إيش كان يقول، بس دايماً حبيب يقول أشياء حلوة وتضحك.. مسلسل الجذوع".

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