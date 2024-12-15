غضب جمهور بيلي إيليش على المسرح بعد إلقاء سوار في وجهها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - على الرغم من الهتافات والصيحات والتفاعلات التي يجدها الفنانون من جمهورهم أثناء أدائهم على خشبة المسرح، إلا أن هناك جانباً آخر يتعرضون له يثير غضبهم وهو عندما يقوم أحد الجمهور بإلقاء أجسام صلبة أو رش المياه عليهم.

وكثيرٌ من هذه المواقف يتعرض لها النجوم، ومازالوا يتعرضون لها، وكانت آخر ضحايا هذه المواقف؛ النجمة بيلي إيليش، أثناء أدائها في غلينديل بولاية أريزونا ضمن جولتها الغنائية Hit Me Hard and Soft.

غضب جمهور بيلي إيليش من إلقاء أسورة في وجهها

أثناء إندماج بيلي إيليش في غناء أغنيتها What Was I Made For، وكانت حينها جالسة متربعة الساقين في مقدمة المسرح، قام أحد الجمهور بإلقاء أسورة على وجهها. كان الذهول واضحاً على ملامحها، وأخذت تنظر في الاتجاه الذي جاءت منه الأسورة، ثم تداركت الأمر واستمرت في الغناء.

وعلى الرغم من عدم قيام بيلي إيليش بأي رد فعل غاضب، إلا أن الحشد الذي كان يشاهدها وهي تتعرض للضرب بالسوار، جعلهم يطلقون الكثير من صيحات الاستهجان وأعربوا عن غضبهم لأجل إيليش، التي قالت سابقاً إن إلقاء الأشياء عليها كان مثيراً للغضب.

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وأثناء حديثها عن إلقاء الأشياء على المؤدين على خشبة المسرح خلال مقابلة مع صحيفة The Hollywood Reporter في عام 2023، ذكّرت الفائزة بجائزة غرامي المعجبين أنه يمكن أن يكون خطيراً، وقالت: "لقد تعرضت للضرب على خشبة المسرح بأشياء لمدة ست سنوات حرفياً". وأشارت هي وشقيقها، فينياس، إلى أن الهواتف هي أكثر الأشياء شيوعاً التي يتم إلقاؤها عليهما حيث يريد المعجبون منهم التقاط الصور والصور الشخصية عليها.

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بيلي إيليش ليست وحدها.. نجوم آخرون تعرضوا لنفس الموقف

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بيلي إيليش ليست الأولى ممن تعرض لهذا الموقف من الجمهور على المسرح، فقد سبقها العديد من الفنانين منهم هاري ستايلز، بينك، ليل ناس إكس، كاردي بي، بيبي ريكسا، التي تعرضت للضرب في وجهها بهاتف أثناء عرض في نيويورك، مما أدى إلى توقف الحفل لتعرضها لقطع لإصابة في الحاجب، واحتاجت إلى غرز.

وفي نفس الأسبوع الذي أصيبت فيه ريكسا، تعرضت بينك وأفا ماكس أيضاً للضرب بأشياء. ولم يمض وقت طويل قبل أن يلقي شخص ما سواراً على كيلسي باليريني أصابها في عينها أثناء أدائها. هذا الأمر دفع أديل للحديث عن السلوك السيئ خلال الأسبوع الأول من إقامتها في لاس فيغاس في يونيو 2023، ووجهت حينها كلمات ثقيلة للجمهور، قائلة: "الناس يلقون القاذورات على المسرح. هل رأيتم ذلك؟ أتحداكم بشدة- أتحداكم بشدة أن ترمون شيئاً عليّ. سأقتلك بشدة".

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