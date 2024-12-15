السعودية | مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي يعقد جلسته الثامنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس، الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها تعيين مراجع حسابات الهيئة للعام المالي 2024م، وتقرير عن تطور مسار التحول ونقل المهام التشغيلية إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، إضافة إلى استعراض تقارير لجنة المراجعة والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت، والموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال.

وأصدر المجلس عددًا من القرارات في هذا الشأن.

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