للمرة الثانية.. "ميبكوم" يرسّخ حضوره بالشرق الأوسط في FOMEX 2025

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل الإعلام "FOMEX" عن تعاونها للمرة الثانية مع السوق الدولي للإنتاج المشترك والمحتوى الترفيهي "MIPCOM" لعرض أحدث ابتكاراته في نسخة المعرض الثالثة التي تقام بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى السعودي للإعلام، الذي تستضيفه عاصمة الإعلام الرياض تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل" خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2025.ويعد التعاون هو الثاني لسوق " MIPCOM " خارج فرنسا، مما يعكس مكانة معرض "FOMEX" كمنصة دولية تُبرز أهمية المنتدى السعودي للإعلام كحدث إعلامي رائد في الشرق الأوسط، يعزز حضور الرياض كعاصمة للهوية الإعلامية الدولية، ويواكب رؤية المملكة 2030 لتعزيز مكانتها الإعلامية عالمياً. "ميبكوم" يرسّخ حضوره في الشرق الأوسط عبر تعاونه للمرة الثانية خارج فرنسا مع This is a Twitter Status في دورته الثالثة 2025.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— معرض مستقبل الإعلام FOMEX (@Fomexsa) https://twitter.com/Fomexsa/status/1867949688449843685?ref_src=twsrc%5Etfwوأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن معرض "FOMEX" بات الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يستقطب أكثر من 250 شركة محلية إقليمية وعالمية لعرض أحدث التقنيات في مجال الإعلام، ويعد محطة رئيسية لشركات الإنتاج الكبرى، بما فيها سوق " MIPCOM"، الأكبر في صناعة المحتوى والإنتاج التلفزيوني.وأشار إلى أن معرض "FOMEX" يمثل منصة إعلامية دولية تجمع الابتكار والتكنولوجيا، ما يعزز من مكانة الرياض كوجهة إعلامية دولية، ويسهم في ترسيخ دور المملكة كمركز إبداعي على خارطة الإعلام العالمية.وأكد ممثل سوق MIPCOM في منطقة الشرق الأوسط باسل حجار أن التعاون الأول للمهرجان خارج فرنسا جاء في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام تقديرًا لهذا الحدث الذي يعد الأهم على خارطة الإعلام في المنطقة.وأشار إلى أن المنتدى يمثل حاضنة لمجموعة من العلامات الإعلامية البارزة والشركات والقطاعات الإنتاجية، وبات هذا المنتدى والمعرض محطة أساسية للعديد من شركات الإنتاج والموزعين في الشرق الأوسط.بدورها، أشارت مديرة الشرق الأوسط وأفريقيا في "ميبكوم" باسكال لاليماند, إلى أن المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس" يشهدان نموًا وتطورًا متزايدًا كل عام مع العديد من المشاركات العربية والشرق أوسطية.