شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجيتي الإمارات والكويت يبحثان هاتفيا آخر التطورات في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، تطورات الأوضاع في سوريا.



وتطرق الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إلى أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية؛ للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة شعبها.



كما استعرضا عدداً من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.