شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: قلقون إزاء انتماء الفصائل التى أطاحت بنظام الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي عن قلق أبو ظبي إزاء الانتماء الدينى للفصائل السورية المسلحة التي أسقطت نظام بشار الأسد.

وقال أنور قرقاش خلال كلمة في "مؤتمر السياسات العالمية" في أبوظبي: "نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة وعدم فرض نظام على جميع السوريين".

وأضاف "لكن من ناحية أخرى أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة وارتباطها بالإخوان وبالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية".

وصرح المستشار الدبلوماسي "يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية وأن نساعد السوريين في المهمة الصعبة اليوم، وفي الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مشابهة سابقا لذا يتعين علينا أن نكون حذرين".

وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي في كلمته على أهمية "العمل على عدم تكرار أخطاء الماضي".

كما علق أنور قرقاش على البيان الختامي الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في العقبة بالأردن، وما يعكسه من توجه عربي إيجابي تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا يعكس توجها عربيا إيجابيا لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف مع احترام حقوق السوريين دون تمييز".

وختم أنور قرقاش منشوره قائلا: "لنتعلم جميعا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".